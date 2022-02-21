https://ria.ru/20220221/terakty-1774090606.html

ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ данных о готовящихся терактах в России

ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ данных о готовящихся терактах в России - РИА Новости, 21.02.2022

ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ данных о готовящихся терактах в России

ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ данных о якобы возможных терактах в России, о которых сообщило накануне посольство США, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:39

2022-02-21T15:39

2022-02-21T17:54

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

сша

фбр

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ данных о якобы возможных терактах в России, о которых сообщило накануне посольство США, сообщает ЦОС ФСБ.По данным ведомства, посольством США в Москве распространены данные об угрозах терактов в крупных городах страны, а также на российско-украинской границе."Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что от ФБР и ЦРУ США по партнерским каналам подобной информации не поступало", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220221/posolstvo-1774049818.html

россия

сша

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, сша, фбр, центральное разведывательное управление (цру)