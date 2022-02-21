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"Школа драматического искусства" встретит юбилей на гастролях
"Школа драматического искусства" встретит юбилей на гастролях - РИА Новости, 21.02.2022
"Школа драматического искусства" встретит юбилей на гастролях
24 февраля театр "Школа драматического искусства", основанный в 1987 году Анатолием Александровичем Васильевым, отмечает юбилей! Свой 35-й День Рождения театр... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:38
2022-02-21T11:38
2022-02-21T11:38
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МОСКВА, 21 фев - Пресс-служба театра "Школа драматического искусства". 24 февраля театр "Школа драматического искусства", основанный в 1987 году Анатолием Александровичем Васильевым, отмечает юбилей! Свой 35-й День Рождения театр встретит на гастролях, на Фестивале современного искусства "Первая фабрика авангарда". На сцене Ивановского областного драматического театра пройдут два спектакля, в которых заняты разные режиссерско-актерские поколения ШДИ.23 февраля молодую режиссуру "Школы" представит Евгения Тодорова. Ее спектакль "Рулетенбургъ" по роману Ф.М. Достоевского "Игрок", поставленный к юбилею великого писателя и уже завоевавший несколько почетных наград, откроет гастроли. Спектакль "Орфей спускается в ад" по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Заслуженного артиста РФ Игоря Яцко будет представлен публике 24 февраля и станет настоящим посвящением юбилею театра.А накануне юбилея, 22 февраля в Ивановском драматическом театре состоится пресс-конференция с участием директора театра - заслуженного работника культуры РФ Ольги Соколовой, художественного руководителя творческой лаборатории - заслуженного артиста РФ Игоря Яцко и ведущих мастеров сцены ШДИ."Школа драматического искусства" — театр, который находится в самом расцвете творческих сил. Востребованный зрителями и высоко ценимый театральными экспертами, обладатель таких престижных наград, как "Золотая маска", "Звезда Театрала", "Гвоздь сезона", "Золотой Витязь", постоянный участник международных и российских фестивалей. Сохраняя верность художественным принципам и идеям Школы, театр всегда находится в развитии, поиске и эксперименте, а сегодняшний вектор молодой режиссуры, который успешно реализуется в юбилейном сезоне - тому несомненное подтверждение!Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
МОСКВА, 21 фев - Пресс-служба театра "Школа драматического искусства"
. 24 февраля театр "Школа драматического искусства
", основанный в 1987 году Анатолием Александровичем Васильевым, отмечает юбилей! Свой 35-й День Рождения театр встретит на гастролях, на Фестивале современного искусства "Первая фабрика авангарда". На сцене Ивановского областного драматического театра пройдут два спектакля, в которых заняты разные режиссерско-актерские поколения ШДИ.
23 февраля молодую режиссуру "Школы" представит Евгения Тодорова. Ее спектакль "Рулетенбургъ" по роману Ф.М. Достоевского "Игрок", поставленный к юбилею великого писателя и уже завоевавший несколько почетных наград, откроет гастроли. Спектакль "Орфей спускается в ад" по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Заслуженного артиста РФ Игоря Яцко будет представлен публике 24 февраля и станет настоящим посвящением юбилею театра.
А накануне юбилея, 22 февраля в Ивановском драматическом театре состоится пресс-конференция с участием директора театра - заслуженного работника культуры РФ Ольги Соколовой, художественного руководителя творческой лаборатории - заслуженного артиста РФ Игоря Яцко и ведущих мастеров сцены ШДИ.
"Школа драматического искусства" — театр, который находится в самом расцвете творческих сил. Востребованный зрителями и высоко ценимый театральными экспертами, обладатель таких престижных наград, как "Золотая маска", "Звезда Театрала", "Гвоздь сезона", "Золотой Витязь", постоянный участник международных и российских фестивалей. Сохраняя верность художественным принципам и идеям Школы, театр всегда находится в развитии, поиске и эксперименте, а сегодняшний вектор молодой режиссуры, который успешно реализуется в юбилейном сезоне - тому несомненное подтверждение!
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Опубликовано: Артем Смирнов