https://ria.ru/20220221/stavropole-1774128210.html
Уволен находящийся под следствием министр туризма Ставрополья
Уволен находящийся под следствием министр туризма Ставрополья - РИА Новости, 21.02.2022
Уволен находящийся под следствием министр туризма Ставрополья
Губернатор Ставропольского края уволил министра туризма Кирилла Реута, подозреваемого в превышении полномочий, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:05
2022-02-21T19:05
2022-02-21T19:05
туризм
туризм
ставропольский край
новости - туризм
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ПЯТИГОРСК, 21 фев — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края уволил министра туризма Кирилла Реута, подозреваемого в превышении полномочий, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор подписал распоряжение об увольнении Кирилла Реута с поста краевого министра оздоровительных курортов и туризма в связи с утратой доверия", – говорится в релизе.В прокуратуре Ставропольского края 6 февраля подтвердили, что суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края Кирилла Реута по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей.Отмечается, что до избрания меры пресечения Реут был 4 февраля отстранен от исполнения должностных обязанностей.
https://ria.ru/20220206/arest-1771340033.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ставропольский край, новости - туризм
Уволен находящийся под следствием министр туризма Ставрополья
Губернатор Ставрополья уволил министра туризма края "в связи с утратой доверия"
ПЯТИГОРСК, 21 фев — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края уволил министра туризма Кирилла Реута, подозреваемого в превышении полномочий, сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор подписал распоряжение об увольнении Кирилла Реута с поста краевого министра оздоровительных курортов и туризма в связи с утратой доверия", – говорится в релизе.
В прокуратуре Ставропольского края 6 февраля подтвердили, что суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края Кирилла Реута по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей.
Отмечается, что до избрания меры пресечения Реут был 4 февраля отстранен от исполнения должностных обязанностей.