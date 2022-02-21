https://ria.ru/20220221/stavropole-1774128210.html

Уволен находящийся под следствием министр туризма Ставрополья

Уволен находящийся под следствием министр туризма Ставрополья - РИА Новости, 21.02.2022

Уволен находящийся под следствием министр туризма Ставрополья

Губернатор Ставропольского края уволил министра туризма Кирилла Реута, подозреваемого в превышении полномочий, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:05

2022-02-21T19:05

2022-02-21T19:05

туризм

туризм

ставропольский край

новости - туризм

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ПЯТИГОРСК, 21 фев — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края уволил министра туризма Кирилла Реута, подозреваемого в превышении полномочий, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор подписал распоряжение об увольнении Кирилла Реута с поста краевого министра оздоровительных курортов и туризма в связи с утратой доверия", – говорится в релизе.В прокуратуре Ставропольского края 6 февраля подтвердили, что суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края Кирилла Реута по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей.Отмечается, что до избрания меры пресечения Реут был 4 февраля отстранен от исполнения должностных обязанностей.

https://ria.ru/20220206/arest-1771340033.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, ставропольский край, новости - туризм