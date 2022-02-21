https://ria.ru/20220221/sport-1774082729.html

Рекорд за рекордом. Почему пекинские игры войдут в олимпийскую историю

Рекорд за рекордом. Почему пекинские игры войдут в олимпийскую историю - РИА Новости, 21.02.2022

Рекорд за рекордом. Почему пекинские игры войдут в олимпийскую историю

Зимняя Олимпиада в Пекине подошла к концу. Несмотря на то, что проходила она в условиях мировой пандемии, организаторы сделали все, чтобы главный праздник... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:39

2022-02-21T15:39

2022-02-21T15:39

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китай

олимпийские игры

международный олимпийский комитет (мок)

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МОСКВА, 21 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Зимняя Олимпиада в Пекине подошла к концу. Несмотря на то, что проходила она в условиях мировой пандемии, организаторы сделали все, чтобы главный праздник спорта ничто не омрачило. Пекинские игры войдут в историю по многим причинам: в них приняли участие спортсмены из рекордного количества стран, они стали самыми экологичными, высокотехнологичными, гендерно-сбалансированными соревнованиями. Уровень безопасности и современные объекты олимпийских деревень оценили все гости и участники Олимпиады. А глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высоко оценил усилия китайских организаторов и волонтеров.Исторические игрыКак заявил журналистам накануне закрытия игр глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, проведение Олимпийских игр в Пекине уже можно считать успешным."Спортсмены более чем счастливы, невероятно довольны аренами, деревней, сервисом и безопасностью в нашем "пузыре", организованном в условиях распространения коронавируса. Думаю, мне не нужно даже передавать эмоции спортсменов, они сами все уже не раз выразили свое удовлетворение", - сказал Бах на пресс-конференции.По словам Баха, свидетельство тому – то, как спортсмены показывают себя во время соревнований. По силе олимпийского духа, по его признанию, это самые запоминающиеся в его жизни игры. Даже после того, как в воскресенье вечером Олимпийские игры официально завершатся, спортивные прорывы навсегда останутся в истории олимпийского спорта, добавил Бах.По итогам соревнований 109 золотых медалей, разыгранных в Пекине, были присуждены спортсменам из 23 стран. На пекинских играх было установлено 17 олимпийских рекордов и два мировых рекорда.Главным вызовом для организаторов зимних Олимпийских игра стал новый штамм коронавируса. Омикрон быстро распространяется, но китайским властям уже давно удается успешно сдерживать заразу благодаря так называемой "политике нулевой терпимости" к коронавирусу.По данным отдела по предотвращению пандемии и борьбе с пандемией оргкомитета Олимпиады, на олимпийских объектах действовала "замкнутая система". Согласно ее правилам, спортсмены, официальные лица и представители СМИ, должны перемещаться только между своими тренировочными, соревновательными и рабочими объектами и специально отведенными местами размещения с помощью специального транспорта. Несмотря на строгие меры, среди 14 тысяч человек, участвовавших в Олимпиаде, некоторые все же оказались заражены COVID-19, однако эти же меры позволили избежать вспышки заболевания."Это было одно из самых безопасных мест на планете, если не самое безопасное место, и это большое достижение", — указывал Бах.Прорыв технологийПекинские игры стали самыми цифровизированными в истории. В Олимпийском комитете подсчитали, что к утру 18 февраля, аккаунты МОК в социальных сетях на всех платформах посетили более 2,7 миллиарда человек. Трансляции игр только в Китае посмотрели более 600 миллионов человек.Прошедшие игры установили новую планку для технологических стандартов. Цифровые технологии, которые применялись для трансляции спортивных состязаний, задают новые стандарты, а китайские технологические компании играют решающую роль в цифровизации и обеспечении экологичности Олимпийских игр. Так, космический гигант China Aerospace Science and Industry Corporation отвечал за разработку специальных фонарей на газообразном топливе, которое не приводит к загрязнению окружающей среды.Беспрецедентная экологичность стала еще одной особенностью пекинских игр. Десятилетия усилий Китая по борьбе с загрязнением окружающей среды дали результат. "Сегодня в Пекине голубое небо, усеянное белыми облаками, и это – норма", — заявил заместитель главы Пекинского муниципального бюро экологии и окружающей среды Юй Цзяньхуа.Чтобы сократить выбросы углерода, власти столицы сосредоточились на низкоуглеродном развитии в энергетическом, строительном и транспортном секторах. В прошлом году углеродоемкость на каждые 10 тысяч юаней (1574 долларов) ВВП составила около 0,41 метрической тонны, что на 28 процентов меньше, чем в 2015 году, указал Юй Цзяньхуа. По его словам, власти Пекина, Тяньцзиня, провинции Хэбэй и прилегающих районов проводили совместные мероприятия по предотвращению и контролю загрязнения воздуха.Трогательные моментыЗимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине запомнились не только драматичными, но и трогательными событиями.Американская сноубордистка Тесса Мод не получила медаль в финале хафпайпа, заняв 16-е место в квалификации, однако приобрела множество новых китайских фанатов. 19-летняя девушка стала популярной после того, как поделилась подробностями своего пребывания в Пекине на TikTok. Спортсменку умиляло все: от возгласа волонтера "Добро пожаловать в Китай" на церемонии открытия до вкусной еды, которую она попробовала в Пекине.В видеороликах, запечатлевших ее последний день в Китае, Мод поделилась, что ей было "так грустно, что она собиралась плакать в самолете", когда покидала Китай. Видео получило сотни комментариев с любовью и поддержкой от китайских подписчиков. "Прекрасная Тесса, вы ВСЕГДА можете вернуться сюда снова", — написал один из них.Немецкая горнолыжная команда использовала китайские иероглифы для написания Team Germany на своей форме. Капитан команды рассказал, что это было сделано в знак уважения, а также для демонстрации тесной связи между китайским и немецким народами.Запомнился зрителям и трогательный момент, когда китайская сноубордистка американского происхождения Эйлин Гу (Гу Айлин) и швейцарка Матильда Гремо, взявшие золото и бронзу в биг-эйр, бросились утешать серебряную призерку француженку Тесс Леде. Фотография трех обнимающихся медалисток быстро распространилась в интернете и стали образцовым проявлением олимпийского духа товарищества.

https://ria.ru/20220215/olimpiada-1772917749.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, олимпийские игры, международный олимпийский комитет (мок)