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Козак рассказал о позиции Украины по Минским соглашениям

Козак рассказал о позиции Украины по Минским соглашениям - РИА Новости, 21.02.2022

Козак рассказал о позиции Украины по Минским соглашениям

Киев на международных переговорах "шепотом" говорит о приверженности минским соглашениям, но на публике от этого отказывается, заявил в понедельник замглавы... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:40

2022-02-21T17:40

2022-02-21T18:54

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дмитрий козак

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев на международных переговорах "шепотом" говорит о приверженности минским соглашениям, но на публике от этого отказывается, заявил в понедельник замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Они на минских переговорах или в других международных форматах шепотом в зале переговоров заявляют о приверженности минским соглашениям, а выходя за дверь кабинета переговоров, публично заявляют о том, что минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее",- заявил Козак на заседании Совбеза РФ, посвященном ситуации на Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, дмитрий козак, украина