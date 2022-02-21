17:40 21.02.2022 (обновлено: 18:54 21.02.2022)
Козак рассказал о позиции Украины по Минским соглашениям
Козак: Киев на переговорах тихо говорит, что привержен "Минску-2", а публично отказывается
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев на международных переговорах "шепотом" говорит о приверженности минским соглашениям, но на публике от этого отказывается, заявил в понедельник замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Они на минских переговорах или в других международных форматах шепотом в зале переговоров заявляют о приверженности минским соглашениям, а выходя за дверь кабинета переговоров, публично заявляют о том, что минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее",- заявил Козак на заседании Совбеза РФ, посвященном ситуации на Донбассе.
Опубликовано: Ольга Маркова