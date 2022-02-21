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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Козак рассказал о позиции Украины по Минским соглашениям
Козак рассказал о позиции Украины по Минским соглашениям - РИА Новости, 21.02.2022
Козак рассказал о позиции Украины по Минским соглашениям
Киев на международных переговорах "шепотом" говорит о приверженности минским соглашениям, но на публике от этого отказывается, заявил в понедельник замглавы... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:40
2022-02-21T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
дмитрий козак
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев на международных переговорах "шепотом" говорит о приверженности минским соглашениям, но на публике от этого отказывается, заявил в понедельник замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Они на минских переговорах или в других международных форматах шепотом в зале переговоров заявляют о приверженности минским соглашениям, а выходя за дверь кабинета переговоров, публично заявляют о том, что минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее",- заявил Козак на заседании Совбеза РФ, посвященном ситуации на Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, дмитрий козак, украина
17:40 21.02.2022 (обновлено: 18:54 21.02.2022)
 
Козак рассказал о позиции Украины по Минским соглашениям

Козак: Киев на переговорах тихо говорит, что привержен "Минску-2", а публично отказывается

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев на международных переговорах "шепотом" говорит о приверженности минским соглашениям, но на публике от этого отказывается, заявил в понедельник замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Они на минских переговорах или в других международных форматах шепотом в зале переговоров заявляют о приверженности минским соглашениям, а выходя за дверь кабинета переговоров, публично заявляют о том, что минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее",- заявил Козак на заседании Совбеза РФ, посвященном ситуации на Донбассе.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашенияДмитрий КозакУкраина
 
 
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