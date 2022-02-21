https://ria.ru/20220221/soglasheniya-1774120957.html

Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает Козак

Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает Козак - РИА Новости, 21.02.2022

Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает Козак

Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:30

2022-02-21T17:30

2022-02-21T18:03

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."При обычном развитии событий не будут, не будут никогда", - сказал Козак, отвечая на заседании Совета безопасности РФ на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения.

https://ria.ru/20220210/putin-1772139679.html

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Кирилл Волков

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"Не будут никогда" – Козак о соблюдении Киевом Минских соглашений Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. "При обычном развитии событий не будут, не будут никогда", - сказал Козак, отвечая на заседании Совета безопасности РФ на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения. 2022-02-21T17:30 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, минские соглашения, украина, дмитрий козак