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Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает Козак
Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает Козак - РИА Новости, 21.02.2022
Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает Козак
Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:30
2022-02-21T18:03
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
минские соглашения
украина
дмитрий козак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."При обычном развитии событий не будут, не будут никогда", - сказал Козак, отвечая на заседании Совета безопасности РФ на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения.
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"Не будут никогда" – Козак о соблюдении Киевом Минских соглашений
Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. "При обычном развитии событий не будут, не будут никогда", - сказал Козак, отвечая на заседании Совета безопасности РФ на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, минские соглашения, украина, дмитрий козак
17:30 21.02.2022 (обновлено: 18:03 21.02.2022)
 
Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает Козак

Замглавы АП Козак: Киев при обычном развитии событий не будет выполнять Минские соглашения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"При обычном развитии событий не будут, не будут никогда", - сказал Козак, отвечая на заседании Совета безопасности РФ на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМинские соглашенияУкраинаДмитрий Козак
 
 
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