https://ria.ru/20220221/soglasheniya-1774111241.html

Киев ничего не собирается делать по Минским соглашениям, заявил Путин

Киев ничего не собирается делать по Минским соглашениям, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Киев ничего не собирается делать по Минским соглашениям, заявил Путин

Киев ничего не собирается делать реально по минским соглашениям, но РФ предпринимает все усилия, чтобы решить ситуацию мирным путем, сообщил президент России... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:58

2022-02-21T16:58

2022-02-21T17:23

россия

владимир путин

минские соглашения

в мире

украина

совет безопасности рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев ничего не собирается делать реально по минским соглашениям, но РФ предпринимает все усилия, чтобы решить ситуацию мирным путем, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле."В общем, ясно для всех, реально по этому комплексу мер минскому делать (киевские власти - ред.) ничего не собираются. Тем не менее, Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия для того, чтобы решить все сложные моменты и трагические моменты развития событий мирным путём, но вот мы имеем на сегодняшний день то, что имеем", - заявил Путин.

россия

украина

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, минские соглашения, в мире, украина, совет безопасности рф