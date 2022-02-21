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Киев ничего не собирается делать по Минским соглашениям, заявил Путин
Киев ничего не собирается делать по Минским соглашениям, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Киев ничего не собирается делать по Минским соглашениям, заявил Путин
Киев ничего не собирается делать реально по минским соглашениям, но РФ предпринимает все усилия, чтобы решить ситуацию мирным путем, сообщил президент России... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:58
2022-02-21T17:23
россия
владимир путин
минские соглашения
в мире
украина
совет безопасности рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев ничего не собирается делать реально по минским соглашениям, но РФ предпринимает все усилия, чтобы решить ситуацию мирным путем, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле."В общем, ясно для всех, реально по этому комплексу мер минскому делать (киевские власти - ред.) ничего не собираются. Тем не менее, Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия для того, чтобы решить все сложные моменты и трагические моменты развития событий мирным путём, но вот мы имеем на сегодняшний день то, что имеем", - заявил Путин.
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россия, владимир путин, минские соглашения, в мире, украина, совет безопасности рф
16:58 21.02.2022 (обновлено: 17:23 21.02.2022)
 
Киев ничего не собирается делать по Минским соглашениям, заявил Путин

Президент Путин: Киев ничего не собирается делать реально по Минским соглашениям

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киев ничего не собирается делать реально по минским соглашениям, но РФ предпринимает все усилия, чтобы решить ситуацию мирным путем, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле.
"В общем, ясно для всех, реально по этому комплексу мер минскому делать (киевские власти - ред.) ничего не собираются. Тем не менее, Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия для того, чтобы решить все сложные моменты и трагические моменты развития событий мирным путём, но вот мы имеем на сегодняшний день то, что имеем", - заявил Путин.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияВладимир ПутинМинские соглашенияВ миреУкраинаСовет Безопасности РФ
 
 
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