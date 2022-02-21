https://ria.ru/20220221/soglasheniya-1774084690.html

Москва заставляет Киев выполнять "Минск-2" как выгодно ей, заявил Стефанчук

Москва заставляет Киев выполнять "Минск-2" как выгодно ей, заявил Стефанчук - РИА Новости, 21.02.2022

Москва заставляет Киев выполнять "Минск-2" как выгодно ей, заявил Стефанчук

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что Россия "заставляет" Украину выполнять минские договоренности по урегулированию в Донбассе в выгодной РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:12

2022-02-21T15:12

2022-02-21T15:12

в мире

украина

верховная рада украины

руслан стефанчук

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

россия

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что Россия "заставляет" Украину выполнять минские договоренности по урегулированию в Донбассе в выгодной ей интерпретации.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию."Украина не будет идти путем российской интерпретации минских договоренностей. Мы можем говорить о том, что для нас в первую очередь важна компонента безопасности. После ее обеспечения можем вести дискуссию обо всем другом. Пока РФ не выполняет свои обязательства по обеспечению компоненты по безопасности минских договоренностей. Более того, она делает все возможное для того, чтобы выйти из минских договоренностей параллельно заставляя нас выполнять их в той интерпретации, которая выгодна ей", - сказал Стефанчук на брифинге.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220210/putin-1772139679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, руслан стефанчук, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия