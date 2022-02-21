https://ria.ru/20220221/soglasheniya-1774078972.html

Украинским властям выдвинули ультиматум

На Украине призвали власти выполнить Минские соглашения - РИА Новости, 21.02.2022

Украинским властям выдвинули ультиматум

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко призвал украинские власти выполнить Минские соглашения, так как это единственный шанс... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:47

2022-02-21T14:47

2022-02-21T15:16

в мире

украина

олег бойко

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

минские соглашения

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко призвал украинские власти выполнить Минские соглашения, так как это единственный шанс прекратить войну в Донбассе. Трансляция заседания Верховной рады велась на YouTube-канале "Украина 24".Он также отметил, что во время последних выборов депутаты обещали достичь мира на Украине, однако никто этого так и не сделал."Если парламент не сможет принять необходимые для выполнения Минских соглашений законы, его нужно распустить", — заключил парламентарий.В последние несколько дней обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточив на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливая ополченцев, в том числе с применением запрещенной Минскими соглашениями техники. Есть жертвы среди мирного населения.На этом фоне власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу урегулирирования взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220221/napadenie-1773994936.html

https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773958831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, олег бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, минские соглашения