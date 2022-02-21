Украинским властям выдвинули ультиматум

14:47 21.02.2022 (обновлено: 15:16 21.02.2022)
На Украине призвали власти выполнить Минские соглашения
Депутат Рады Бойко призвал Киев выполнить Минские соглашения ради окончания войны
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко призвал украинские власти выполнить Минские соглашения, так как это единственный шанс прекратить войну в Донбассе. Трансляция заседания Верховной рады велась на YouTube-канале "Украина 24".
"Минский протокол должен быть подписан, он позволит остановить массовые трагедии в обществе, как это произошло в 2015 году, <…> это историческая миссия — потому, что конца войны хотят все", — пояснил политик.
Он также отметил, что во время последних выборов депутаты обещали достичь мира на Украине, однако никто этого так и не сделал.
"Если парламент не сможет принять необходимые для выполнения Минских соглашений законы, его нужно распустить", — заключил парламентарий.
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В последние несколько дней обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточив на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливая ополченцев, в том числе с применением запрещенной Минскими соглашениями техники. Есть жертвы среди мирного населения.
На этом фоне власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу урегулирирования взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Влада Икрамова