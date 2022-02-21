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В горах Сочи с начала года отдохнули около 600 тысяч туристов

В горах Сочи с начала года отдохнули около 600 тысяч туристов - РИА Новости, 21.02.2022

В горах Сочи с начала года отдохнули около 600 тысяч туристов

Примерно 600 тысяч человек отдохнули на горнолыжных курортах Сочи с начала 2022 года, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в понедельник. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:51

2022-02-21T16:51

2022-02-21T16:51

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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Примерно 600 тысяч человек отдохнули на горнолыжных курортах Сочи с начала 2022 года, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в понедельник.По данным мэрии муниципалитета, загрузка в отелях Красной Поляны в феврале составила 87 процентов, а в гостиницах прибрежной зоны – 60 процентов."Зимний сезон в горном кластере идет очень успешно. С начала года в горах Сочи отдохнули уже 600 тысяч гостей", – написал Копайгородский в Телеграме.Глава курорта также отметил, что в настоящее время началась подготовка к летнему сезону. "Уже готовим пляжи, чтобы они были комфортными для всех без исключения, продумываем все детали", – заключил градоначальник.

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Лана Баева

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