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Туризм
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В горах Сочи с начала года отдохнули около 600 тысяч туристов
В горах Сочи с начала года отдохнули около 600 тысяч туристов - РИА Новости, 21.02.2022
В горах Сочи с начала года отдохнули около 600 тысяч туристов
Примерно 600 тысяч человек отдохнули на горнолыжных курортах Сочи с начала 2022 года, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в понедельник. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:51
2022-02-21T16:51
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Примерно 600 тысяч человек отдохнули на горнолыжных курортах Сочи с начала 2022 года, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в понедельник.По данным мэрии муниципалитета, загрузка в отелях Красной Поляны в феврале составила 87 процентов, а в гостиницах прибрежной зоны – 60 процентов."Зимний сезон в горном кластере идет очень успешно. С начала года в горах Сочи отдохнули уже 600 тысяч гостей", – написал Копайгородский в Телеграме.Глава курорта также отметил, что в настоящее время началась подготовка к летнему сезону. "Уже готовим пляжи, чтобы они были комфортными для всех без исключения, продумываем все детали", – заключил градоначальник.
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туризм, новости - туризм, сочи, туристы, краснодарский край, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых на море
16:51 21.02.2022
 
В горах Сочи с начала года отдохнули около 600 тысяч туристов

Мэр Сочи Копайгородский: горный кластер курорта принял 600 тысяч туристов с начала года

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на подъемниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на подъемниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Примерно 600 тысяч человек отдохнули на горнолыжных курортах Сочи с начала 2022 года, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в понедельник.
По данным мэрии муниципалитета, загрузка в отелях Красной Поляны в феврале составила 87 процентов, а в гостиницах прибрежной зоны – 60 процентов.
"Зимний сезон в горном кластере идет очень успешно. С начала года в горах Сочи отдохнули уже 600 тысяч гостей", – написал Копайгородский в Телеграме.
Глава курорта также отметил, что в настоящее время началась подготовка к летнему сезону. "Уже готовим пляжи, чтобы они были комфортными для всех без исключения, продумываем все детали", – заключил градоначальник.
Горный парк Рускеала - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00Туризм
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Опубликовано: Лана Баева
 
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