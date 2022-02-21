https://ria.ru/20220221/snaryady-1774121474.html

ФСБ и СК расследуют попадание снарядов с Украины на территорию России

ФСБ и СК расследуют попадание снарядов с Украины на территорию России - РИА Новости, 21.02.2022

ФСБ и СК расследуют попадание снарядов с Украины на территорию России

ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ расследуют факты попадания снарядов на территорию России с Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:33

2022-02-21T17:33

2022-02-21T18:04

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

обострение ситуации в днр и лнр

россия

ростовская область

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ расследуют факты попадания снарядов на территорию России с Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Мы видим, что в результате интенсификации обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой и Луганской республик есть случаи попадания снарядов на территорию Российской Федерации, прежде всего в Ростовской области. С учетом этого обстоятельства нами совместно со Следственным комитетом России осуществляются необходимые оперативно-следственные действия", - сказал Бортников в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20220219/bastrykin-1773769707.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, ростовская область