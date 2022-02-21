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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ФСБ и СК расследуют попадание снарядов с Украины на территорию России
ФСБ и СК расследуют попадание снарядов с Украины на территорию России - РИА Новости, 21.02.2022
ФСБ и СК расследуют попадание снарядов с Украины на территорию России
ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ расследуют факты попадания снарядов на территорию России с Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:33
2022-02-21T18:04
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ростовская область
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ расследуют факты попадания снарядов на территорию России с Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Мы видим, что в результате интенсификации обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой и Луганской республик есть случаи попадания снарядов на территорию Российской Федерации, прежде всего в Ростовской области. С учетом этого обстоятельства нами совместно со Следственным комитетом России осуществляются необходимые оперативно-следственные действия", - сказал Бортников в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, ростовская область
17:33 21.02.2022 (обновлено: 18:04 21.02.2022)
 
ФСБ и СК расследуют попадание снарядов с Украины на территорию России

ФСБ и СК ведут следствие по факту попадания снарядов с Украины на территорию России

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПограничный пункт, разрушенный в результате попадания в него снаряда со стороны Украины
Пограничный пункт, разрушенный в результате попадания в него снаряда со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Пограничный пункт, разрушенный в результате попадания в него снаряда со стороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ расследуют факты попадания снарядов на территорию России с Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Мы видим, что в результате интенсификации обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой и Луганской республик есть случаи попадания снарядов на территорию Российской Федерации, прежде всего в Ростовской области. С учетом этого обстоятельства нами совместно со Следственным комитетом России осуществляются необходимые оперативно-следственные действия", - сказал Бортников в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.
На месте попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 14:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда на территорию России
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияРостовская область
 
 
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