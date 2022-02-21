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СК возбудил дело после гибели жителей Донбасса при обстреле

СК возбудил дело после гибели жителей Донбасса при обстреле - РИА Новости, 21.02.2022

СК возбудил дело после гибели жителей Донбасса при обстреле

Уголовное дело о запрещенных методах войны возбуждено по фактам гибели и ранения жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:16

2022-02-21T19:16

2022-02-21T19:24

ситуация в днр и лнр

донбасс

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело о запрещенных методах войны возбуждено по фактам гибели и ранения жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны Украины, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 21 февраля украинские силовики произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и минометов, запрещенных минскими договоренностями, нескольких населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.По данным следствия, в результате разрыва снаряда в районе улицы Маркина Петровского района Донецка погиб мирный житель. Кроме того, в результате артобстрела села Пришиб ЛНР другой мирный житель получил серьезные ранения. Помимо этого, из-за попаданий снарядов оказалась обесточенной Донецкая фильтровальная станция, в связи с чем прекращена подача воды сотням жилых домов. Кроме того, в Донецке повреждены две школы."По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774143612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, донецкая народная республика, петровский район, украина, следственный комитет россии (ск рф), россия