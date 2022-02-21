https://ria.ru/20220221/siriya-1774018944.html

В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии

В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии - РИА Новости, 21.02.2022

В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии

Сотрудничество военных России и Турции по Сирии развивается эффективно, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по ближнему востоку и странам... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:15

2022-02-21T11:15

2022-02-21T11:21

сирия

хмеймим

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сотрудничество военных России и Турции по Сирии развивается эффективно, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по ближнему востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Диалог и совместная работа ведётся. Это происходит не только на политическом уровне, но и на уровне наших военных. Знаю, что наше руководство на базе Хмеймим имеет очень продвинутые и эффективные контакты с турецкими военными",- сказал Богданов в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".

https://ria.ru/20220217/siriya-1773341044.html

сирия

хмеймим

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Мадина Моргоева

сирия, хмеймим