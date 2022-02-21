https://ria.ru/20220221/siriya-1774018944.html
В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии
В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии - РИА Новости, 21.02.2022
В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии
Сотрудничество военных России и Турции по Сирии развивается эффективно, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по ближнему востоку и странам... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:15
2022-02-21T11:15
2022-02-21T11:21
сирия
хмеймим
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сотрудничество военных России и Турции по Сирии развивается эффективно, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по ближнему востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Диалог и совместная работа ведётся. Это происходит не только на политическом уровне, но и на уровне наших военных. Знаю, что наше руководство на базе Хмеймим имеет очень продвинутые и эффективные контакты с турецкими военными",- сказал Богданов в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".
https://ria.ru/20220217/siriya-1773341044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, хмеймим
11:15 21.02.2022 (обновлено: 11:21 21.02.2022)
В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии
МИД: сотрудничество российских и турецких военных по Сирии развивается эффективно