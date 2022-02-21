Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/siriya-1774018944.html
В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии
В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии - РИА Новости, 21.02.2022
В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии
Сотрудничество военных России и Турции по Сирии развивается эффективно, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по ближнему востоку и странам... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:15
2022-02-21T11:21
сирия
хмеймим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716538_0:120:1276:838_1920x0_80_0_0_bdef507f5be2fcaf0ddf9af0890eb47f.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сотрудничество военных России и Турции по Сирии развивается эффективно, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по ближнему востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Диалог и совместная работа ведётся. Это происходит не только на политическом уровне, но и на уровне наших военных. Знаю, что наше руководство на базе Хмеймим имеет очень продвинутые и эффективные контакты с турецкими военными",- сказал Богданов в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".
https://ria.ru/20220217/siriya-1773341044.html
сирия
хмеймим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716538_1:0:1276:956_1920x0_80_0_0_ca61bf3c807a0666dca214932123c030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, хмеймим
11:15 21.02.2022 (обновлено: 11:21 21.02.2022)
 
В МИД отметили развитие военного сотрудничества России и Турции по Сирии

МИД: сотрудничество российских и турецких военных по Сирии развивается эффективно

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сотрудничество военных России и Турции по Сирии развивается эффективно, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по ближнему востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Диалог и совместная работа ведётся. Это происходит не только на политическом уровне, но и на уровне наших военных. Знаю, что наше руководство на базе Хмеймим имеет очень продвинутые и эффективные контакты с турецкими военными",- сказал Богданов в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".
Вертолет сирийских ВВС совершает облет авиабазы Хама в пригороде города Хама сирийской провинции Хама - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 15:13
При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
СирияХмеймим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала