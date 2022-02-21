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Еще 25 ультрасовременных школ заложат в Подмосковье
Еще 25 ультрасовременных школ заложат в Подмосковье - РИА Новости, 21.02.2022
Еще 25 ультрасовременных школ заложат в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил 1 июня текущего года осуществить закладку еще 25 новых школ, которые будут оснащены самым современным... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:55
2022-02-21T13:55
2022-02-21T13:55
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КРАСНОГОРСК, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил 1 июня текущего года осуществить закладку еще 25 новых школ, которые будут оснащены самым современным оборудованиемРанее Воробьев поручил министру строительства Московской области Владимиру Локтеву разработать план по строительству новой очереди школ."Предлагаю вам 1 июня, в День защиты детей осуществить закладку еще 25 новых, ультрасовременных школ", - сказал Воробьев.Он также добавил, что новый подход строительства школ должен исключить все "мокрые" процессы, которые могут возникнуть в ходе возведения объекта. Так, в случае если 1 июня 2022 года будет осуществляться закладка объекта, то 1 сентября 2023 года ученики должны будут пойти уже в построенную школу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
КРАСНОГОРСК, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил 1 июня текущего года осуществить закладку еще 25 новых школ, которые будут оснащены самым современным оборудованием
Ранее Воробьев поручил министру строительства Московской области
Владимиру Локтеву разработать план по строительству новой очереди школ.
"Предлагаю вам 1 июня, в День защиты детей осуществить закладку еще 25 новых, ультрасовременных школ", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что новый подход строительства школ должен исключить все "мокрые" процессы, которые могут возникнуть в ходе возведения объекта. Так, в случае если 1 июня 2022 года будет осуществляться закладка объекта, то 1 сентября 2023 года ученики должны будут пойти уже в построенную школу.
"Если не построим за год, то максимум в третьей четверти школа должна открыть свои двери. Подготовительная работа должна вестись не с 1 июня, а с этой даты должен быть непрерывный строительный темп", - добавил Воробьев.