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Новости Подмосковья
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Еще 25 ультрасовременных школ заложат в Подмосковье
Еще 25 ультрасовременных школ заложат в Подмосковье - РИА Новости, 21.02.2022
Еще 25 ультрасовременных школ заложат в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил 1 июня текущего года осуществить закладку еще 25 новых школ, которые будут оснащены самым современным... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:55
2022-02-21T13:55
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил 1 июня текущего года осуществить закладку еще 25 новых школ, которые будут оснащены самым современным оборудованиемРанее Воробьев поручил министру строительства Московской области Владимиру Локтеву разработать план по строительству новой очереди школ."Предлагаю вам 1 июня, в День защиты детей осуществить закладку еще 25 новых, ультрасовременных школ", - сказал Воробьев.Он также добавил, что новый подход строительства школ должен исключить все "мокрые" процессы, которые могут возникнуть в ходе возведения объекта. Так, в случае если 1 июня 2022 года будет осуществляться закладка объекта, то 1 сентября 2023 года ученики должны будут пойти уже в построенную школу.
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Алёна Пава
Алёна Пава
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общество, московская область (подмосковье)
13:55 21.02.2022
 

Еще 25 ультрасовременных школ заложат в Подмосковье

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиСтроительство начальной школы в Московской области
Строительство начальной школы в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил 1 июня текущего года осуществить закладку еще 25 новых школ, которые будут оснащены самым современным оборудованием
Ранее Воробьев поручил министру строительства Московской области Владимиру Локтеву разработать план по строительству новой очереди школ.
"Предлагаю вам 1 июня, в День защиты детей осуществить закладку еще 25 новых, ультрасовременных школ", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что новый подход строительства школ должен исключить все "мокрые" процессы, которые могут возникнуть в ходе возведения объекта. Так, в случае если 1 июня 2022 года будет осуществляться закладка объекта, то 1 сентября 2023 года ученики должны будут пойти уже в построенную школу.
"Если не построим за год, то максимум в третьей четверти школа должна открыть свои двери. Подготовительная работа должна вестись не с 1 июня, а с этой даты должен быть непрерывный строительный темп", - добавил Воробьев.
Строительство здания новой школы в зимний день - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 11:43Новости Подмосковья
В Подмосковье построят 43 объекта образования в 2022 году
Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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