https://ria.ru/20220221/sertifikaty-1774107630.html

Более 40 тысяч человек оформили COVID-сертификаты по анализам на антитела

Более 40 тысяч человек оформили COVID-сертификаты по анализам на антитела - РИА Новости, 21.02.2022

Более 40 тысяч человек оформили COVID-сертификаты по анализам на антитела

Более 40 тысяч человек оформили сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 в течение первых часов работы нового сервиса на "Госуслугах", сообщило... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:46

2022-02-21T16:46

2022-02-21T16:46

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общество

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здоровье - общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 40 тысяч человек оформили сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 в течение первых часов работы нового сервиса на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ."За несколько часов работы нового сервиса на "Госуслугах" медицинский сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 оформили более 40 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.В понедельник министерство сообщило о запуске нового сервиса. Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), документ действует шесть месяцев. Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество