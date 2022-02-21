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Более 40 тысяч человек оформили COVID-сертификаты по анализам на антитела
Более 40 тысяч человек оформили COVID-сертификаты по анализам на антитела - РИА Новости, 21.02.2022
Более 40 тысяч человек оформили COVID-сертификаты по анализам на антитела
Более 40 тысяч человек оформили сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 в течение первых часов работы нового сервиса на "Госуслугах", сообщило... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:46
2022-02-21T16:46
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 40 тысяч человек оформили сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 в течение первых часов работы нового сервиса на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ."За несколько часов работы нового сервиса на "Госуслугах" медицинский сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 оформили более 40 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.В понедельник министерство сообщило о запуске нового сервиса. Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), документ действует шесть месяцев. Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.
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Ольга Филиппова
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
16:46 21.02.2022
 
Более 40 тысяч человек оформили COVID-сертификаты по анализам на антитела

Минцифры: более 40 тысяч человек оформили на "Госуслугах" COVID-сертификаты по антителам

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 40 тысяч человек оформили сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 в течение первых часов работы нового сервиса на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ.
"За несколько часов работы нового сервиса на "Госуслугах" медицинский сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 оформили более 40 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.
В понедельник министерство сообщило о запуске нового сервиса. Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), документ действует шесть месяцев. Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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