https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774179034.html

В Госдуме оценили влияние персональных санкций ЕС

В Госдуме оценили влияние персональных санкций ЕС - РИА Новости, 21.02.2022

В Госдуме оценили влияние персональных санкций ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов и депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач заявили РИА Новости, что включение их в санкционные списки ЕС... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:44

2022-02-21T21:44

2022-02-21T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов и депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач заявили РИА Новости, что включение их в санкционные списки ЕС не стало для них неожиданностью, в этом решении нет ничего удивительного.Евросоюз расширил в понедельник действующие с 2014 года санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", добавив в список пять новых фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Под санкции, в частности, попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов."Это не стало для меня неожиданностью. Лично для меня это решение не несет никаких потерь", - сказал РИА Новости Бабашов.В свою очередь Татьяна Лобач заявила, что во введении персональных санкций нет ничего удивительного."Люблю Россию, а ЕС подождет. Наступил момент, когда надо объединяться россиянам, а то, что вводит ЕС, – это лично их проблемы и трудности. Вся моя жизнь связана с Россией, поэтому эти санкции на меня никак не скажутся", - сказала РИА Новости Лобач.

https://ria.ru/20220206/borrel-1771374066.html

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, госдума рф, евросоюз, оон, россия, севастополь, киев, владимир путин