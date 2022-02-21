Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774179034.html
В Госдуме оценили влияние персональных санкций ЕС
В Госдуме оценили влияние персональных санкций ЕС - РИА Новости, 21.02.2022
В Госдуме оценили влияние персональных санкций ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов и депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач заявили РИА Новости, что включение их в санкционные списки ЕС... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:44
2022-02-21T21:44
в мире
госдума рф
евросоюз
оон
россия
севастополь
киев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов и депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач заявили РИА Новости, что включение их в санкционные списки ЕС не стало для них неожиданностью, в этом решении нет ничего удивительного.Евросоюз расширил в понедельник действующие с 2014 года санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", добавив в список пять новых фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Под санкции, в частности, попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов."Это не стало для меня неожиданностью. Лично для меня это решение не несет никаких потерь", - сказал РИА Новости Бабашов.В свою очередь Татьяна Лобач заявила, что во введении персональных санкций нет ничего удивительного."Люблю Россию, а ЕС подождет. Наступил момент, когда надо объединяться россиянам, а то, что вводит ЕС, – это лично их проблемы и трудности. Вся моя жизнь связана с Россией, поэтому эти санкции на меня никак не скажутся", - сказала РИА Новости Лобач.
https://ria.ru/20220206/borrel-1771374066.html
https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html
россия
севастополь
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, госдума рф, евросоюз, оон, россия, севастополь, киев, владимир путин
21:44 21.02.2022
 
В Госдуме оценили влияние персональных санкций ЕС

Депутат Лобач: во введении персональных санкций ЕС нет ничего удивительного

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов и депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач заявили РИА Новости, что включение их в санкционные списки ЕС не стало для них неожиданностью, в этом решении нет ничего удивительного.
Евросоюз расширил в понедельник действующие с 2014 года санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", добавив в список пять новых фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Под санкции, в частности, попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 22:51
Россия укрепила устойчивость к санкциям, заявил Боррель
"Это не стало для меня неожиданностью. Лично для меня это решение не несет никаких потерь", - сказал РИА Новости Бабашов.
В свою очередь Татьяна Лобач заявила, что во введении персональных санкций нет ничего удивительного.
"Люблю Россию, а ЕС подождет. Наступил момент, когда надо объединяться россиянам, а то, что вводит ЕС, – это лично их проблемы и трудности. Вся моя жизнь связана с Россией, поэтому эти санкции на меня никак не скажутся", - сказала РИА Новости Лобач.
Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:37
Bloomberg: Россия построила "финансовую крепость" против западных санкций
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреГосдума РФЕвросоюзООНРоссияСевастопольКиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала