В Госдуме оценили влияние персональных санкций ЕС
Депутат Лобач: во введении персональных санкций ЕС нет ничего удивительного
Здание Государственной думы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов и депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач заявили РИА Новости, что включение их в санкционные списки ЕС не стало для них неожиданностью, в этом решении нет ничего удивительного.
Евросоюз расширил в понедельник действующие с 2014 года санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", добавив в список пять новых фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Под санкции, в частности, попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
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"Это не стало для меня неожиданностью. Лично для меня это решение не несет никаких потерь", - сказал РИА Новости Бабашов.
В свою очередь Татьяна Лобач заявила, что во введении персональных санкций нет ничего удивительного.
"Люблю Россию, а ЕС подождет. Наступил момент, когда надо объединяться россиянам, а то, что вводит ЕС, – это лично их проблемы и трудности. Вся моя жизнь связана с Россией, поэтому эти санкции на меня никак не скажутся", - сказала РИА Новости Лобач.
Опубликовано: Севастиан Котов