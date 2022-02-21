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В Латвии призвали ввести санкции против "Северного потока — 2"
В Латвии призвали ввести санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.02.2022
В Латвии призвали ввести санкции против "Северного потока — 2"
Санкции ЕС против России должны быть применены к газопроводу "Северный поток 2" и финансовому сектору, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:45
2022-02-21T15:45
в мире
владимир зеленский
игорь конашенков
денис пушилин
россия
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ростовская область
нато
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РИГА, 21 фев – РИА Новости. Санкции ЕС против России должны быть применены к газопроводу "Северный поток 2" и финансовому сектору, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает информационное агентство LETA.По словам Ринкевича, эскалация Россией ситуации в Донбассе и решение оставить российские войска в Белоруссии после окончания военных учений однозначно говорят о том, что ЕС должен начать введение санкций против России."Мы считаем, что Россия заслуживает осуждения за свои агрессивные и деструктивные действия, преднамеренную эскалацию ситуации в регионе и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Санкции ЕС против России должны быть применены к газопроводу "Северный поток 2" и финансовому сектору", — сказал министр.Латвия также выступает за введение экспортных ограничений, чтобы ограничить передачу в Россию товаров двойного назначения и высоких технологий.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220217/mechty-1773230183.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, владимир зеленский, игорь конашенков, денис пушилин, россия, киев, ростовская область, нато, северный поток — 2, латвия, эдгар ринкевич
15:45 21.02.2022
 
В Латвии призвали ввести санкции против "Северного потока — 2"

Глава МИД Латвии Ринкевич призвал ввести санкции против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
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РИГА, 21 фев – РИА Новости. Санкции ЕС против России должны быть применены к газопроводу "Северный поток 2" и финансовому сектору, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает информационное агентство LETA.
По словам Ринкевича, эскалация Россией ситуации в Донбассе и решение оставить российские войска в Белоруссии после окончания военных учений однозначно говорят о том, что ЕС должен начать введение санкций против России.
"Мы считаем, что Россия заслуживает осуждения за свои агрессивные и деструктивные действия, преднамеренную эскалацию ситуации в регионе и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Санкции ЕС против России должны быть применены к газопроводу "Северный поток 2" и финансовому сектору", — сказал министр.
Латвия также выступает за введение экспортных ограничений, чтобы ограничить передачу в Россию товаров двойного назначения и высоких технологий.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 00:39
На Украине заявили об успешном блокировании "Северного потока — 2"
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 15:21
В МИД обвинили Польшу в препятствовании запуску "Северного потока — 2"
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреВладимир ЗеленскийИгорь КонашенковДенис ПушилинРоссияКиевРостовская областьНАТОСеверный поток — 2ЛатвияЭдгар Ринкевич
 
 
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