https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774082010.html

Правительство ФРГ пообещало не вводить превентивные санкции против России

Правительство ФРГ пообещало не вводить превентивные санкции против России - РИА Новости, 21.02.2022

Правительство ФРГ пообещало не вводить превентивные санкции против России

Санкции Запада против России будут введены в случае эскалации по Украине, не до этого, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:00

2022-02-21T15:00

2022-02-21T15:00

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санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Санкции Запада против России будут введены в случае эскалации по Украине, не до этого, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Мировое сообщество по этому вопросу настроено решительно. В тот момент, когда произойдет новое нарушение территориальной целостности Украины Россией, то оно сфокусируется на этих санкциях, но не до этого. Мы давно говорим о жестких мерах, параллельно активно ведутся дипломатические усилия по урегулированию этого кризиса", - заявил он на брифинге в понедельник.РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Хебештрайт охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как "крайне опасную". "Вопреки обещаниям Россия не вывела войска из Белоруссии, а вместо этого военные маневры там продлены на неопределенное время", - добавил он.Ранее глава белорусского минобороны заявил, что в связи с нарастанием военной активности у внешних границ белорусско-российского Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами двух стран принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить. Проверка сил реагирования Союзного государства включала в себя два этапа на территории Белоруссии. На первом этапе до 9 февраля происходили передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проходили совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Как ранее заявил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич, подразделения ВС России вернуться в места своей постоянной дислокации, когда в этом появится объективная необходимость. Он также заявил, что Минск вправе требовать отвода войск США и НАТО от границ Союзного государства Белоруссии и РФ и обеспечения контроля вывода войск мероприятиями верификации.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины . В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774008860.html

https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773958831.html

https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773453603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, россия, санкции в отношении россии