Украина призвала ЕС ввести отдельные санкции против России
Глава МИД Украины Кулеба: Киев призывает ЕС ввести хотя бы отдельные санкции против России
Флаг Украины
КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Киев призывает ЕС ввести хотя бы отдельные санкции в отношении РФ, так как считает, что основания для этого уже есть, заявил в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Я призвал ЕС применить сейчас хотя бы отдельные санкции против РФ, поскольку для этого есть достаточно оснований. В этой связи мы обсудили, что должно быть триггером, то есть спусковым крючком для применения полного пакета санкций против России. Я вижу из этого разговора, который состоялся (с главами МИД ЕС - ред.), что, во-первых, есть готовность применять против России полный пакет самых тяжёлых санкций, и это будет сделано. И второе - продолжается дискуссия о том, в какой момент это должно случиться. То есть, что именно должна сделать Россия, чтобы эти санкции были применены", - сказал Кулеба на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого выложил МИД Украины в Facebook.
Глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз готовит "серьезный пакет финансовых и экономических санкций" против России, который может быть применен в случае эскалации в отношении Украины. Он может включать в себя меры в отношении энергетики, передовых технологий, доступа к рынкам капитала. Как заявила ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, США считают угрозу санкций против РФ сдерживающим фактором в контексте кризиса вокруг Украины, не будут вводить их заранее.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев