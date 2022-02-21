https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774079743.html

Украина призвала ЕС ввести отдельные санкции против России

Украина призвала ЕС ввести отдельные санкции против России - РИА Новости, 21.02.2022

Украина призвала ЕС ввести отдельные санкции против России

Киев призывает ЕС ввести хотя бы отдельные санкции в отношении РФ, так как считает, что основания для этого уже есть, заявил в понедельник глава МИД Украины... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:50

2022-02-21T14:50

2022-02-21T14:50

санкции

санкции в отношении россии

в мире

урсула фон дер ляйен

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украина

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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Киев призывает ЕС ввести хотя бы отдельные санкции в отношении РФ, так как считает, что основания для этого уже есть, заявил в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Я призвал ЕС применить сейчас хотя бы отдельные санкции против РФ, поскольку для этого есть достаточно оснований. В этой связи мы обсудили, что должно быть триггером, то есть спусковым крючком для применения полного пакета санкций против России. Я вижу из этого разговора, который состоялся (с главами МИД ЕС - ред.), что, во-первых, есть готовность применять против России полный пакет самых тяжёлых санкций, и это будет сделано. И второе - продолжается дискуссия о том, в какой момент это должно случиться. То есть, что именно должна сделать Россия, чтобы эти санкции были применены", - сказал Кулеба на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого выложил МИД Украины в Facebook.Глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз готовит "серьезный пакет финансовых и экономических санкций" против России, который может быть применен в случае эскалации в отношении Украины. Он может включать в себя меры в отношении энергетики, передовых технологий, доступа к рынкам капитала. Как заявила ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, США считают угрозу санкций против РФ сдерживающим фактором в контексте кризиса вокруг Украины, не будут вводить их заранее.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774073851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, в мире, урсула фон дер ляйен, россия, мид украины, евросоюз, украина, дмитрий кулеба