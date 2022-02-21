https://ria.ru/20220221/religioved-1774077906.html

Религиовед: критерии оценки деструктивного в сети должны быть четкими

Религиовед: критерии оценки деструктивного в сети должны быть четкими - РИА Новости, 21.02.2022

Религиовед: критерии оценки деструктивного в сети должны быть четкими

Законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, который готовится в Совете Федерации, должен быть взвешенным, с понятными критериями... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:44

2022-02-21T14:44

2022-02-21T17:37

религия

маргарита павлова (политик)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, который готовится в Совете Федерации, должен быть взвешенным, с понятными критериями оценки деструктивности размещенных материалов, чтобы ответ на вызовы не получился несимметричным, заявил РИА Новости судебный эксперт-религиовед, член рабочей группы комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда Игорь Иванишко.Ранее сенатор Маргарита Павлова сообщила РИА Новости, что в Совете Федерации готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. По ее словам, в сети "романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы", "под видом прав женщин навязываются убийства нарождённых детей", а "под видом защиты прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье - так называемый радикальный феминизм"."Церковь уже достаточно давно четко и ясно заявляет свою позицию о недопустимости агрессивной пропаганды абортирования, стерилизации, различных сексуальных извращений и нетрадиционных отношений, навязывания идеологии внебрачных отношений и отказа от детей. Позиция Церкви в отношении деятельности органов государственной власти по защите институтов семьи, брака, духовной и психологической безопасности остается неизменно положительной. Однако при этом как сам патриарх, так и некоторые архиереи Церкви неоднократно заявляли, что различные государственные инициативы, имеющие изначально благие цели, должны быть хорошо взвешены, сбалансированы и не содержать спорных и радикальных элементов", - сказал Иванишко.Эксперт отметил, что пока остаются непонятными критерии, по которым тот или иной контент будет признаваться деструктивным."Если под понятие деструктивный контент расширительно подпадут многие спорные современные социальные явления и процессы, которые не обладают явными признаками асоциальности, противоправности, общественно опасности, то это будет неоправданно жесткое правовое регулирование, которое будет способствовать ограничению прав и свобод человека и гражданина", - сказал Иванишко.По его словам, пока совершенно непонятно, каково будет законодательное закрепление понятий "радикального феминизма", "чайлдфри" и других подобных явлений. Иванишко подчеркнул, что сегодня есть группы радикальных феминисток, которые отстаивают право женщин на проституцию, участие в создании порнографии, право на изменение гендерной принадлежности, однако так же есть группы радикальных феминисток, чьи "идейные паттерны во многом близки к традиционным ценностям брака и семьи"."То есть сейчас достаточно много сложных вопросов, которые необходимо на высоком экспертном уровне решить законодателям, чтобы не получился неоправданный, несимметричный ответ на те вызовы, которые угрожают несовершеннолетним и традиционным семейным ценностям", - сказал Иванишко.Собеседник агентства отметил, что пока ни патриарх, ни высшие церковные органы РПЦ не высказали официальной позиции в отношении обсуждаемого законопроекта. Источник в Московской патриархии сообщил РИА Новости, что в РПЦ изучают инициативу российских сенаторов по расширению списка противоправного контента.

https://ria.ru/20210817/tserkov-1746065348.html

https://ria.ru/20210809/rpts-1745040063.html

https://ria.ru/20200910/treby-1577043281.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

маргарита павлова (политик), русская православная церковь, религия