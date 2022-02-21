Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220221/religioved-1774077906.html
Религиовед: критерии оценки деструктивного в сети должны быть четкими
Религиовед: критерии оценки деструктивного в сети должны быть четкими - РИА Новости, 21.02.2022
Религиовед: критерии оценки деструктивного в сети должны быть четкими
Законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, который готовится в Совете Федерации, должен быть взвешенным, с понятными критериями... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:44
2022-02-21T17:37
религия
маргарита павлова (политик)
русская православная церковь
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747050547_0:564:2048:1716_1920x0_80_0_0_29def03a37947a7ce7132272079dd57c.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, который готовится в Совете Федерации, должен быть взвешенным, с понятными критериями оценки деструктивности размещенных материалов, чтобы ответ на вызовы не получился несимметричным, заявил РИА Новости судебный эксперт-религиовед, член рабочей группы комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда Игорь Иванишко.Ранее сенатор Маргарита Павлова сообщила РИА Новости, что в Совете Федерации готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. По ее словам, в сети "романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы", "под видом прав женщин навязываются убийства нарождённых детей", а "под видом защиты прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье - так называемый радикальный феминизм"."Церковь уже достаточно давно четко и ясно заявляет свою позицию о недопустимости агрессивной пропаганды абортирования, стерилизации, различных сексуальных извращений и нетрадиционных отношений, навязывания идеологии внебрачных отношений и отказа от детей. Позиция Церкви в отношении деятельности органов государственной власти по защите институтов семьи, брака, духовной и психологической безопасности остается неизменно положительной. Однако при этом как сам патриарх, так и некоторые архиереи Церкви неоднократно заявляли, что различные государственные инициативы, имеющие изначально благие цели, должны быть хорошо взвешены, сбалансированы и не содержать спорных и радикальных элементов", - сказал Иванишко.Эксперт отметил, что пока остаются непонятными критерии, по которым тот или иной контент будет признаваться деструктивным."Если под понятие деструктивный контент расширительно подпадут многие спорные современные социальные явления и процессы, которые не обладают явными признаками асоциальности, противоправности, общественно опасности, то это будет неоправданно жесткое правовое регулирование, которое будет способствовать ограничению прав и свобод человека и гражданина", - сказал Иванишко.По его словам, пока совершенно непонятно, каково будет законодательное закрепление понятий "радикального феминизма", "чайлдфри" и других подобных явлений. Иванишко подчеркнул, что сегодня есть группы радикальных феминисток, которые отстаивают право женщин на проституцию, участие в создании порнографии, право на изменение гендерной принадлежности, однако так же есть группы радикальных феминисток, чьи "идейные паттерны во многом близки к традиционным ценностям брака и семьи"."То есть сейчас достаточно много сложных вопросов, которые необходимо на высоком экспертном уровне решить законодателям, чтобы не получился неоправданный, несимметричный ответ на те вызовы, которые угрожают несовершеннолетним и традиционным семейным ценностям", - сказал Иванишко.Собеседник агентства отметил, что пока ни патриарх, ни высшие церковные органы РПЦ не высказали официальной позиции в отношении обсуждаемого законопроекта. Источник в Московской патриархии сообщил РИА Новости, что в РПЦ изучают инициативу российских сенаторов по расширению списка противоправного контента.
https://ria.ru/20210817/tserkov-1746065348.html
https://ria.ru/20210809/rpts-1745040063.html
https://ria.ru/20200910/treby-1577043281.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747050547_0:567:2048:2103_1920x0_80_0_0_cae279e62cc5c890cb663e67db92f93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита павлова (политик), русская православная церковь, религия
14:44 21.02.2022 (обновлено: 17:37 21.02.2022)
 

Религиовед: критерии оценки деструктивного в сети должны быть четкими

© Фото : предоставлено Игорем ИванишкоСудебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко
Судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : предоставлено Игорем Иванишко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, который готовится в Совете Федерации, должен быть взвешенным, с понятными критериями оценки деструктивности размещенных материалов, чтобы ответ на вызовы не получился несимметричным, заявил РИА Новости судебный эксперт-религиовед, член рабочей группы комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда Игорь Иванишко.
Ранее сенатор Маргарита Павлова сообщила РИА Новости, что в Совете Федерации готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. По ее словам, в сети "романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы", "под видом прав женщин навязываются убийства нарождённых детей", а "под видом защиты прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье - так называемый радикальный феминизм".
"Церковь уже достаточно давно четко и ясно заявляет свою позицию о недопустимости агрессивной пропаганды абортирования, стерилизации, различных сексуальных извращений и нетрадиционных отношений, навязывания идеологии внебрачных отношений и отказа от детей. Позиция Церкви в отношении деятельности органов государственной власти по защите институтов семьи, брака, духовной и психологической безопасности остается неизменно положительной. Однако при этом как сам патриарх, так и некоторые архиереи Церкви неоднократно заявляли, что различные государственные инициативы, имеющие изначально благие цели, должны быть хорошо взвешены, сбалансированы и не содержать спорных и радикальных элементов", - сказал Иванишко.
Эксперт отметил, что пока остаются непонятными критерии, по которым тот или иной контент будет признаваться деструктивным.
Онлайн-трансляция Божественной литургии в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа 2021, 12:38Религия
В РПЦ высказались о выделении госпомощи на "духовно-нравственный контент"
"Если под понятие деструктивный контент расширительно подпадут многие спорные современные социальные явления и процессы, которые не обладают явными признаками асоциальности, противоправности, общественно опасности, то это будет неоправданно жесткое правовое регулирование, которое будет способствовать ограничению прав и свобод человека и гражданина", - сказал Иванишко.
По его словам, пока совершенно непонятно, каково будет законодательное закрепление понятий "радикального феминизма", "чайлдфри" и других подобных явлений. Иванишко подчеркнул, что сегодня есть группы радикальных феминисток, которые отстаивают право женщин на проституцию, участие в создании порнографии, право на изменение гендерной принадлежности, однако так же есть группы радикальных феминисток, чьи "идейные паттерны во многом близки к традиционным ценностям брака и семьи".
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа 2021, 13:44Религия
В РПЦ призвали обсудить способы защиты от пропаганды сатанизма в интернете
"То есть сейчас достаточно много сложных вопросов, которые необходимо на высоком экспертном уровне решить законодателям, чтобы не получился неоправданный, несимметричный ответ на те вызовы, которые угрожают несовершеннолетним и традиционным семейным ценностям", - сказал Иванишко.
Собеседник агентства отметил, что пока ни патриарх, ни высшие церковные органы РПЦ не высказали официальной позиции в отношении обсуждаемого законопроекта. Источник в Московской патриархии сообщил РИА Новости, что в РПЦ изучают инициативу российских сенаторов по расширению списка противоправного контента.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 15:13Религия
РПЦ проведет конференцию по защите верующих от мошенников в сети
Опубликовано: Никита Бизин
 
РелигияМаргарита Павлова (политик)Русская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала