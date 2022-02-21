23:27 21.02.2022 (обновлено: 23:47 21.02.2022)
США ожидали признания Россией ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
Белый дом: США ожидали признания Россией ДНР и ЛНР и готовы немедленно отреагировать
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Администрация США ожидала от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и готова немедленно отреагировать на этот шаг, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать", - сказала Псаки, чье заявление обнародовал Белый дом.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Ольга Филиппова