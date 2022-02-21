https://ria.ru/20220221/reaktsiya-1774195473.html

США ожидали признания Россией ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме

США ожидали признания Россией ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме - РИА Новости, 21.02.2022

США ожидали признания Россией ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме

Администрация США ожидала от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и готова немедленно отреагировать на этот шаг,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:27

2022-02-21T23:27

2022-02-21T23:47

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Администрация США ожидала от России заявления о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и готова немедленно отреагировать на этот шаг, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать", - сказала Псаки, чье заявление обнародовал Белый дом.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, сша, джо байден