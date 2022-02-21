https://ria.ru/20220221/rastorguev-1774010254.html

Расторгуев не будет отмечать юбилей

Расторгуев не будет отмечать юбилей - РИА Новости, 21.02.2022

Расторгуев не будет отмечать юбилей

Певец и общественный деятель Николай Расторгуев отмечает в понедельник 65-летие. В этот день он будет готовиться к предстоящим концертам, которые пройдут 22 и... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:16

2022-02-21T11:16

2022-02-21T11:16

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Певец и общественный деятель Николай Расторгуев отмечает в понедельник 65-летие. В этот день он будет готовиться к предстоящим концертам, которые пройдут 22 и 23 февраля в Москве и 26 февраля в Санкт-Петербурге."Да никак, у меня работы много. У меня подготовка к концерту. Никаких застолий, ничего не будет… я весь в работе", - сказал РИА Новости Расторгуев, отвечая на вопрос о планах в день юбилея.Концерты группы "Любэ" в Москве пройдут на площадке Crocus City Hall. Помимо группы, в мероприятии примет участие Московский молодёжный симфонический оркестр имени Ипполитова-Иванова.В Санкт-Петербурге группа выступит в БКЗ "Октябрьский".

https://ria.ru/20220221/rastorguev-1773610247.html

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Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, шоу-бизнес, любэ, николай расторгуев