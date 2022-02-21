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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220221/rastorguev-1774010254.html
Расторгуев не будет отмечать юбилей
Расторгуев не будет отмечать юбилей - РИА Новости, 21.02.2022
Расторгуев не будет отмечать юбилей
Певец и общественный деятель Николай Расторгуев отмечает в понедельник 65-летие. В этот день он будет готовиться к предстоящим концертам, которые пройдут 22 и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:16
2022-02-21T11:16
культура
новости культуры
шоу-бизнес
любэ
николай расторгуев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Певец и общественный деятель Николай Расторгуев отмечает в понедельник 65-летие. В этот день он будет готовиться к предстоящим концертам, которые пройдут 22 и 23 февраля в Москве и 26 февраля в Санкт-Петербурге."Да никак, у меня работы много. У меня подготовка к концерту. Никаких застолий, ничего не будет… я весь в работе", - сказал РИА Новости Расторгуев, отвечая на вопрос о планах в день юбилея.Концерты группы "Любэ" в Москве пройдут на площадке Crocus City Hall. Помимо группы, в мероприятии примет участие Московский молодёжный симфонический оркестр имени Ипполитова-Иванова.В Санкт-Петербурге группа выступит в БКЗ "Октябрьский".
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новости культуры, шоу-бизнес, любэ, николай расторгуев
11:16 21.02.2022
 
Расторгуев не будет отмечать юбилей

Расторгуев в день рождения будет готовиться к концертам и не будет отмечать

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Расторгуев
Николай Расторгуев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Певец и общественный деятель Николай Расторгуев отмечает в понедельник 65-летие. В этот день он будет готовиться к предстоящим концертам, которые пройдут 22 и 23 февраля в Москве и 26 февраля в Санкт-Петербурге.
"Да никак, у меня работы много. У меня подготовка к концерту. Никаких застолий, ничего не будет… я весь в работе", - сказал РИА Новости Расторгуев, отвечая на вопрос о планах в день юбилея.
Концерты группы "Любэ" в Москве пройдут на площадке Crocus City Hall. Помимо группы, в мероприятии примет участие Московский молодёжный симфонический оркестр имени Ипполитова-Иванова.
В Санкт-Петербурге группа выступит в БКЗ "Октябрьский".
Певец Николай Расторгуев на премии Шансон года в ГКД в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 03:25Культура
Николай Расторгуев и группа "Любэ" выпустили сборник старых и новых песен
Опубликовано: Татьяна Иткина
 
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