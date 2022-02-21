https://ria.ru/20220221/putin-1774186558.html
Возможности внезапного удара по России расширяются, заявил Путин
Возможности внезапного удара по России расширяются, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Возможности внезапного удара по России расширяются, заявил Путин
Возможности внезапного удара по России расширяются, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам по ситуации на Украине."Мы четко... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:41
2022-02-21T22:41
2022-02-22T00:08
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774147622_0:135:2508:1546_1920x0_80_0_0_61c98f846937cb95238c516ee304565b.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возможности внезапного удара по России расширяются, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам по ситуации на Украине."Мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится. Я обращаю особое внимание: многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране", - сказал он в телеобращении о возможном вступлении Украины в НАТО.
https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774147622_367:0:2491:1593_1920x0_80_0_0_b7b4054358ad1a6e5eb4723e8db6fe42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
22:41 21.02.2022 (обновлено: 00:08 22.02.2022)
Возможности внезапного удара по России расширяются, заявил Путин
Возможности внезапного удара по России расширяются, заявил президент Путин