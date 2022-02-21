https://ria.ru/20220221/putin-1774184929.html
Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин
Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин
Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти и штабов НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Последние годы под предлогом учений на... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:19
2022-02-21T22:19
2022-02-22T00:29
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821716_0:229:2588:1685_1920x0_80_0_0_ceaf30178c302a09f45cfd2e68448e56.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти и штабов НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий",- сказал Путин в телеобращении.Основной противник НАТО – это Россия, плацдармом для удара будет служить Украина, добавил он."В американских документах стратегического планирования, в документах! Закреплена возможность так называемого "упреждающего удара по ракетным комплексам противника". А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал президент."Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание объектов североатлантического альянса - вопрос предрешенный. Это дело времени, мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220221/putin-1774186000.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821716_19:0:2570:1913_1920x0_80_0_0_121ed0879fb67f02383781a1974848bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
22:19 21.02.2022 (обновлено: 00:29 22.02.2022)
Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин
Путин: командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти и штабов НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
"Последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий",- сказал Путин в телеобращении.
Основной противник НАТО – это Россия, плацдармом для удара будет служить Украина, добавил он.
"В американских документах стратегического планирования, в документах! Закреплена возможность так называемого "упреждающего удара по ракетным комплексам противника". А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал президент.
"Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание объектов североатлантического альянса - вопрос предрешенный. Это дело времени, мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится", - подчеркнул Путин.