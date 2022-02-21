https://ria.ru/20220221/putin-1774184929.html

Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин

Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин

Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти и штабов НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Последние годы под предлогом учений на... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T22:19

2022-02-21T22:19

2022-02-22T00:29

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти и штабов НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий",- сказал Путин в телеобращении.Основной противник НАТО – это Россия, плацдармом для удара будет служить Украина, добавил он."В американских документах стратегического планирования, в документах! Закреплена возможность так называемого "упреждающего удара по ракетным комплексам противника". А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал президент."Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание объектов североатлантического альянса - вопрос предрешенный. Это дело времени, мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220221/putin-1774186000.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире