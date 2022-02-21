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Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин
Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин
Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти и штабов НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Последние годы под предлогом учений на... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:19
2022-02-22T00:29
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти и штабов НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий",- сказал Путин в телеобращении.Основной противник НАТО – это Россия, плацдармом для удара будет служить Украина, добавил он."В американских документах стратегического планирования, в документах! Закреплена возможность так называемого "упреждающего удара по ракетным комплексам противника". А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал президент."Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание объектов североатлантического альянса - вопрос предрешенный. Это дело времени, мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится", - подчеркнул Путин.
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Ангелина Орехова
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в мире
22:19 21.02.2022 (обновлено: 00:29 22.02.2022)
 
Командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО, заявил Путин

Путин: командование ВСУ может напрямую идти из штабов НАТО

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командование вооруженными силами Украины может напрямую идти и штабов НАТО, заявил президент России Владимир Путин.

"Последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий",- сказал Путин в телеобращении.
Основной противник НАТО – это Россия, плацдармом для удара будет служить Украина, добавил он.
"В американских документах стратегического планирования, в документах! Закреплена возможность так называемого "упреждающего удара по ракетным комплексам противника". А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал президент.
"Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание объектов североатлантического альянса - вопрос предрешенный. Это дело времени, мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится", - подчеркнул Путин.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:25
НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, заявил Путин
Опубликовано: Ангелина Орехова
 
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