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Власть на Украине ведет к десуверенизации страны, заявил Путин
Власть на Украине ведет к десуверенизации страны, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Власть на Украине ведет к десуверенизации страны, заявил Путин
Власть патриотов на Украине утратила национальный характер и ведёт к десуверенизации страны, сказал Владимир Путин в ходе обращения к россиянам. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:13
2022-02-21T23:06
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власть патриотов на Украине утратила национальный характер и ведёт к десуверенизации страны, сказал Владимир Путин в ходе обращения к россиянам."Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведёт дела полной десуверенизации страны. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, которые считают себя русскими, хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие", - сказал Путин.Российский лидер также отметил, что в соответствии с законами об образовании и о функционировании украинского языка как государственного русский язык изгоняется из школ и из всех публичных сфер."Закон о так называемой люстрации, очищении власти, позволил разобраться с неугодными государственными служащими. Плодятся акты, которые дают украинским силовым структурам основания для жесткого подавления свободы слова, инакомыслия, для преследования оппозиции. В мире известна печальная практика односторонних нелегитимных санкций против других государств, зарубежных физических и юридических лиц", - добавил президент.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин
22:13 21.02.2022 (обновлено: 23:06 21.02.2022)
 
Власть на Украине ведет к десуверенизации страны, заявил Путин

Президент России Путин: власть патриотов на Украине ведет к десуверенизации страны

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власть патриотов на Украине утратила национальный характер и ведёт к десуверенизации страны, сказал Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.
"Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведёт дела полной десуверенизации страны. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, которые считают себя русскими, хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие", - сказал Путин.
Российский лидер также отметил, что в соответствии с законами об образовании и о функционировании украинского языка как государственного русский язык изгоняется из школ и из всех публичных сфер.
"Закон о так называемой люстрации, очищении власти, позволил разобраться с неугодными государственными служащими. Плодятся акты, которые дают украинским силовым структурам основания для жесткого подавления свободы слова, инакомыслия, для преследования оппозиции. В мире известна печальная практика односторонних нелегитимных санкций против других государств, зарубежных физических и юридических лиц", - добавил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:58
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей развалом Украины
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Путин
 
 
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