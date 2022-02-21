https://ria.ru/20220221/putin-1774184092.html

Власть на Украине ведет к десуверенизации страны, заявил Путин

Власть на Украине ведет к десуверенизации страны, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Власть на Украине ведет к десуверенизации страны, заявил Путин

Власть патриотов на Украине утратила национальный характер и ведёт к десуверенизации страны, сказал Владимир Путин в ходе обращения к россиянам. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:13

2022-02-21T22:13

2022-02-21T23:06

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власть патриотов на Украине утратила национальный характер и ведёт к десуверенизации страны, сказал Владимир Путин в ходе обращения к россиянам."Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведёт дела полной десуверенизации страны. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, которые считают себя русскими, хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие", - сказал Путин.Российский лидер также отметил, что в соответствии с законами об образовании и о функционировании украинского языка как государственного русский язык изгоняется из школ и из всех публичных сфер."Закон о так называемой люстрации, очищении власти, позволил разобраться с неугодными государственными служащими. Плодятся акты, которые дают украинским силовым структурам основания для жесткого подавления свободы слова, инакомыслия, для преследования оппозиции. В мире известна печальная практика односторонних нелегитимных санкций против других государств, зарубежных физических и юридических лиц", - добавил президент.

https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин