22:13 21.02.2022 (обновлено: 23:06 21.02.2022)
Власть на Украине ведет к десуверенизации страны, заявил Путин
Президент России Путин: власть патриотов на Украине ведет к десуверенизации страны
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власть патриотов на Украине утратила национальный характер и ведёт к десуверенизации страны, сказал Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.
"Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведёт дела полной десуверенизации страны. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, которые считают себя русскими, хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие", - сказал Путин.
Российский лидер также отметил, что в соответствии с законами об образовании и о функционировании украинского языка как государственного русский язык изгоняется из школ и из всех публичных сфер.
"Закон о так называемой люстрации, очищении власти, позволил разобраться с неугодными государственными служащими. Плодятся акты, которые дают украинским силовым структурам основания для жесткого подавления свободы слова, инакомыслия, для преследования оппозиции. В мире известна печальная практика односторонних нелегитимных санкций против других государств, зарубежных физических и юридических лиц", - добавил президент.
Опубликовано: Севастиан Котов