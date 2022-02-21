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Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества
Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2022
Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:05
2022-02-21T16:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Сегодня в 21:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – рассказал Бирюков.Заместитель мэра уточнил, что профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль."На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", – подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов столичного газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание – раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
16:05 21.02.2022
 

Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества

© РИА Новости / Илья ПиталевПрофилактическая проверка Вечного огня в Александровском саду
Профилактическая проверка Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Сегодня в 21:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра уточнил, что профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.
"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", – подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов столичного газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание – раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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