https://ria.ru/20220221/profilaktika-1774096819.html

Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества

Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2022

Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества

Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:05

2022-02-21T16:05

2022-02-21T16:05

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Сегодня в 21:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – рассказал Бирюков.Заместитель мэра уточнил, что профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль."На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", – подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов столичного газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание – раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

https://ria.ru/20220221/biryukov-1774032085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва