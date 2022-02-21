https://ria.ru/20220221/priznanie-1774197669.html

МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"

МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права" - РИА Новости, 22.02.2022

МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"

МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T23:43

2022-02-21T23:43

2022-02-22T07:42

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид германии

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям."Сегодняшнее признание президентом (России Владимиром) Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта", - заявила глава МИД Анналена Бербок, ее высказывание приводит пресс-служба ведомства."Многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ намеренно и без каких-либо внятных причин уничтожаются. Приверженность России дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб", - добавила министр.Ранее руководство Донецкой и Луганской народных республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость. Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220221/putin-1774180778.html

https://ria.ru/20220221/putin-1774187909.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид германии, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии