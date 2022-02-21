https://ria.ru/20220221/priznanie-1774197669.html
МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права" - РИА Новости, 22.02.2022
МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:43
2022-02-21T23:43
2022-02-22T07:42
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид германии
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764010233_0:112:2892:1739_1920x0_80_0_0_ad6c97b0285b254ec4cfd58509eff98a.jpg
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям."Сегодняшнее признание президентом (России Владимиром) Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта", - заявила глава МИД Анналена Бербок, ее высказывание приводит пресс-служба ведомства."Многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ намеренно и без каких-либо внятных причин уничтожаются. Приверженность России дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб", - добавила министр.Ранее руководство Донецкой и Луганской народных республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость. Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220221/putin-1774180778.html
https://ria.ru/20220221/putin-1774187909.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764010233_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_bde45e15e8af0c2ba9206659b7678528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид германии, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
23:43 21.02.2022 (обновлено: 07:42 22.02.2022)
МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР "нарушением международного права"