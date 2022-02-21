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МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права" - РИА Новости, 22.02.2022
МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:43
2022-02-22T07:42
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид германии
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям."Сегодняшнее признание президентом (России Владимиром) Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта", - заявила глава МИД Анналена Бербок, ее высказывание приводит пресс-служба ведомства."Многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ намеренно и без каких-либо внятных причин уничтожаются. Приверженность России дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб", - добавила министр.Ранее руководство Донецкой и Луганской народных республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость. Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220221/putin-1774180778.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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Севастиан Котов
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид германии, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
23:43 21.02.2022 (обновлено: 07:42 22.02.2022)
 
МИД ФРГ назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"

МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР "нарушением международного права"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям.
"Сегодняшнее признание президентом (России Владимиром) Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта", - заявила глава МИД Анналена Бербок, ее высказывание приводит пресс-служба ведомства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 21:55
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
"Многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ намеренно и без каких-либо внятных причин уничтожаются. Приверженность России дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб", - добавила министр.
Ранее руководство Донецкой и Луганской народных республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость. Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:37
Путин: новый мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД ГерманииСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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