https://ria.ru/20220221/priznanie-1774192230.html
Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР
Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в поддержке россиянами признания ДНР и ЛНР. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:05
2022-02-21T23:05
2022-02-21T23:14
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в поддержке россиянами признания ДНР и ЛНР."Объявляю о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны", — сказал Путин в обращении.Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.
https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
23:05 21.02.2022 (обновлено: 23:14 21.02.2022)
Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР
Президент России Путин уверен, что россияне поддержат решение признать ДНР и ЛНР