https://ria.ru/20220221/priznanie-1774192230.html

Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР

Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в поддержке россиянами признания ДНР и ЛНР. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:05

2022-02-21T23:05

2022-02-21T23:14

обострение ситуации в днр и лнр

политика

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в поддержке россиянами признания ДНР и ЛНР."Объявляю о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны", — сказал Путин в обращении.Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.

https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр