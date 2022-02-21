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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774192230.html
Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР
Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в поддержке россиянами признания ДНР и ЛНР. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:05
2022-02-21T23:14
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в поддержке россиянами признания ДНР и ЛНР."Объявляю о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны", — сказал Путин в обращении.Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.
https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html
россия
луганская народная республика
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Александра Покровская
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политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
23:05 21.02.2022 (обновлено: 23:14 21.02.2022)
 
Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР

Президент России Путин уверен, что россияне поддержат решение признать ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения
Президент России Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время обращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в поддержке россиянами признания ДНР и ЛНР.
"Объявляю о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны", — сказал Путин в обращении.
Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.
Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 23:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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