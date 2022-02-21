https://ria.ru/20220221/priznanie-1774187776.html

Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T22:37

2022-02-21T22:37

2022-02-22T02:10

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774147622_0:135:2508:1546_1920x0_80_0_0_61c98f846937cb95238c516ee304565b.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик.Ранее состоялось внеочередное большое заседание Совбеза, после которого российский лидер обратился к гражданам страны и заявил, что считает важным незамедлительно принять соответствующее решение."Те, кто встал на путь кровопролития, насилия, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость ДНР и ЛНР", — отметил Путин в телеобращения.Затем он подписал в Кремле указ президента Российской Федерации о признании Донецкой народной республики, затем указ о признании Луганской народной республики. На церемонии присутствовали главы этих стран Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно.

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической, и попросил парламент ратифицировать необходимые документы. Как сообщили в Кремле, Путин уже подписал соответствующие указы, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. 2022-02-21T22:37 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, россия, владимир путин