19:47 21.02.2022 (обновлено: 20:05 21.02.2022)
Постпред США при ОБСЕ: признание ДНР и ЛНР нарушит суверенитет Украины
Постпред США при ОБСЕ: признание Россией ДНР и ЛНР нарушит суверенитет Украины
Украинские военные в Донецкой области
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россией будет отказом от минских соглашений и нарушением суверенитета Украины, заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
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"Совет безопасности России обсуждает возможное признание Кремлем неподконтрольных правительству (Киеву - ред.) территорий на востоке Украины. Это было бы полным отказом не только от минских соглашений ..., но и от суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - заявил постпред. Он добавил, что признание самопровозглашенных республик Донбасса приведет к "нарушению международного порядка".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Филиппова