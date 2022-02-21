https://ria.ru/20220221/priznanie-1774163741.html

Постпред США при ОБСЕ: признание ДНР и ЛНР нарушит суверенитет Украины

Постпред США при ОБСЕ: признание ДНР и ЛНР нарушит суверенитет Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Постпред США при ОБСЕ: признание ДНР и ЛНР нарушит суверенитет Украины

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россией будет отказом от минских соглашений и нарушением суверенитета Украины, заявил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:47

2022-02-21T19:47

2022-02-21T20:05

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россией будет отказом от минских соглашений и нарушением суверенитета Украины, заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР."Совет безопасности России обсуждает возможное признание Кремлем неподконтрольных правительству (Киеву - ред.) территорий на востоке Украины. Это было бы полным отказом не только от минских соглашений ..., но и от суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - заявил постпред. Он добавил, что признание самопровозглашенных республик Донбасса приведет к "нарушению международного порядка".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, сша, обсе