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Пришло время признать ДНР и ЛНР, несмотря на санкции, заявила Матвиенко
Пришло время признать ДНР и ЛНР, несмотря на санкции, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.02.2022
Пришло время признать ДНР и ЛНР, несмотря на санкции, заявила Матвиенко
Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:27
2022-02-21T18:28
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему - а это очевидно - значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза станций - это, конечно, больно, конечно, это неприятно… Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение", - сказала она на заседании Совбеза.По словам Матвиенко, у Украины было достаточно времени для того, чтобы пойти мирным путём и выполнять минские соглашения. "Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", - подчеркнула спикер. При этом, напомнила она, Россия не вводила санкций против Украины и по-прежнему поставляет туда электроэнергию и бензин, "которым заправлены танки, идущие на границу с Донецкой и Луганской областями", - заявила Матвиенко.Как заявила спикер, мировое сообщество смотрит, прикрыв глаза, на "старушек, которые плачут" и детей, которые "учатся в подвалах в школах". "Это античеловечно, антиморально, дальше с этим мириться нельзя, надо принимать решение", - считает Матвиенко.
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, валентина матвиенко
18:27 21.02.2022 (обновлено: 18:28 21.02.2022)
 
Пришло время признать ДНР и ЛНР, несмотря на санкции, заявила Матвиенко

Матвиенко: Пришло время признать ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, откладывать нельзя

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему - а это очевидно - значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза станций - это, конечно, больно, конечно, это неприятно… Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение", - сказала она на заседании Совбеза.
По словам Матвиенко, у Украины было достаточно времени для того, чтобы пойти мирным путём и выполнять минские соглашения. "Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", - подчеркнула спикер. При этом, напомнила она, Россия не вводила санкций против Украины и по-прежнему поставляет туда электроэнергию и бензин, "которым заправлены танки, идущие на границу с Донецкой и Луганской областями", - заявила Матвиенко.
Как заявила спикер, мировое сообщество смотрит, прикрыв глаза, на "старушек, которые плачут" и детей, которые "учатся в подвалах в школах". "Это античеловечно, антиморально, дальше с этим мириться нельзя, надо принимать решение", - считает Матвиенко.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 18:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВалентина Матвиенко
 
 
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