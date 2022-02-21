18:27 21.02.2022 (обновлено: 18:28 21.02.2022)
Пришло время признать ДНР и ЛНР, несмотря на санкции, заявила Матвиенко
Матвиенко: Пришло время признать ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, откладывать нельзя
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему - а это очевидно - значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза станций - это, конечно, больно, конечно, это неприятно… Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение", - сказала она на заседании Совбеза.
По словам Матвиенко, у Украины было достаточно времени для того, чтобы пойти мирным путём и выполнять минские соглашения. "Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", - подчеркнула спикер. При этом, напомнила она, Россия не вводила санкций против Украины и по-прежнему поставляет туда электроэнергию и бензин, "которым заправлены танки, идущие на границу с Донецкой и Луганской областями", - заявила Матвиенко.
Как заявила спикер, мировое сообщество смотрит, прикрыв глаза, на "старушек, которые плачут" и детей, которые "учатся в подвалах в школах". "Это античеловечно, антиморально, дальше с этим мириться нельзя, надо принимать решение", - считает Матвиенко.
Опубликовано: Екатерина Зайцева