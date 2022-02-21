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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774138599.html
Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР
Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает предложение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T18:16
2022-02-22T02:30
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей нарышкин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает предложение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик."Я поддерживаю предложение о признании независимости (ДНР и ЛНР)", - сказал Нарышкин в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Поначалу Нарышкин оговорился: "Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ". "Но мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", - ответил ему президент России Владимир Путин. После этого Нарышкин уточнил, что поддерживает предложение о признании независимости ДНР и ЛНР.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей нарышкин
18:16 21.02.2022 (обновлено: 02:30 22.02.2022)
 
Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР

Глава СВР Нарышкин поддержал предложение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает предложение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
"Я поддерживаю предложение о признании независимости (ДНР и ЛНР)", - сказал Нарышкин в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.
Поначалу Нарышкин оговорился: "Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ". "Но мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", - ответил ему президент России Владимир Путин. После этого Нарышкин уточнил, что поддерживает предложение о признании независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей Нарышкин
 
 
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