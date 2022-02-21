https://ria.ru/20220221/priznanie-1774138599.html
Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР
Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает предложение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T18:16
2022-02-21T18:16
2022-02-22T02:30
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей нарышкин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает предложение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик."Я поддерживаю предложение о признании независимости (ДНР и ЛНР)", - сказал Нарышкин в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Поначалу Нарышкин оговорился: "Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ". "Но мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", - ответил ему президент России Владимир Путин. После этого Нарышкин уточнил, что поддерживает предложение о признании независимости ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774111782.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей нарышкин
18:16 21.02.2022 (обновлено: 02:30 22.02.2022)
Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР
Глава СВР Нарышкин поддержал предложение Госдумы о признании ДНР и ЛНР