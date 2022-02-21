https://ria.ru/20220221/priznanie-1774138599.html

Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР

Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Нарышкин выступил за признание ДНР и ЛНР

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает предложение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T18:16

2022-02-21T18:16

2022-02-22T02:30

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей нарышкин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает предложение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик."Я поддерживаю предложение о признании независимости (ДНР и ЛНР)", - сказал Нарышкин в понедельник на внеочередном заседании Совета безопасности РФ.Поначалу Нарышкин оговорился: "Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ". "Но мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", - ответил ему президент России Владимир Путин. После этого Нарышкин уточнил, что поддерживает предложение о признании независимости ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774111782.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей нарышкин