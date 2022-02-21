https://ria.ru/20220221/priznanie-1774136314.html

Все риски от признания ДНР и ЛНР хорошо проработаны, заявил Мишустин

Все риски от признания ДНР и ЛНР хорошо проработаны, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.02.2022

Все риски от признания ДНР и ЛНР хорошо проработаны, заявил Мишустин

Власти России давно ведут подготовку к возможной реакции на признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР, эти риски хорошо проработаны, об этом на заседании Совета... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:11

2022-02-21T18:11

2022-02-21T18:25

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

экономика

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михаил мишустин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти России давно ведут подготовку к возможной реакции на признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР, эти риски хорошо проработаны, об этом на заседании Совета безопасности сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы уже много месяцев ведём подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР, я имею в виду в первую очередь это импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться, в случае принятия таких решений. Они, эти риски, уже достаточно хорошо проработаны, нам понятны вопросы, связанные с ограничением, в том числе импорта высоких технологий, и многого ряда других вопросов. Также сформированы соответствующие группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина по тому, каким образов, в случае принятия таких решений, реагировать. Какие должны быть приняты решения совместно в том числе и с Центральным Банком", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774111782.html

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россия

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, россия