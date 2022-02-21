https://ria.ru/20220221/priznanie-1774136314.html
Все риски от признания ДНР и ЛНР хорошо проработаны, заявил Мишустин
Все риски от признания ДНР и ЛНР хорошо проработаны, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.02.2022
Все риски от признания ДНР и ЛНР хорошо проработаны, заявил Мишустин
Власти России давно ведут подготовку к возможной реакции на признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР, эти риски хорошо проработаны, об этом на заседании Совета... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:11
2022-02-21T18:11
2022-02-21T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
экономика
донецкая народная республика
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михаил мишустин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти России давно ведут подготовку к возможной реакции на признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР, эти риски хорошо проработаны, об этом на заседании Совета безопасности сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы уже много месяцев ведём подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР, я имею в виду в первую очередь это импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться, в случае принятия таких решений. Они, эти риски, уже достаточно хорошо проработаны, нам понятны вопросы, связанные с ограничением, в том числе импорта высоких технологий, и многого ряда других вопросов. Также сформированы соответствующие группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина по тому, каким образов, в случае принятия таких решений, реагировать. Какие должны быть приняты решения совместно в том числе и с Центральным Банком", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774111782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в днр и лнр, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, россия
18:11 21.02.2022 (обновлено: 18:25 21.02.2022)
Все риски от признания ДНР и ЛНР хорошо проработаны, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: власти давно ведут подготовку к реакции на признание ДНР и ЛНР