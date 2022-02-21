https://ria.ru/20220221/priznanie-1774135471.html
Патрушев выступил за признание ДНР и ЛНР
Патрушев выступил за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Патрушев выступил за признание ДНР и ЛНР
Если Россия признает независимость ДНР и ЛНР, то защитит их жителей, дав им возможность мирно трудиться, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:09
2022-02-21T18:09
2022-02-21T18:59
ситуация в днр и лнр
политика
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Если Россия признает независимость ДНР и ЛНР, то защитит их жителей, дав им возможность мирно трудиться, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."То что касается народной Донецкой республики, народной Луганской республики - народ натерпелся уже, просто мучать их нельзя, и то, что Дума приняла такие решения это - совершенно справедливо, и я уверен, что мы должны поддержать решения, которые рекомендует Дума. Думаю, что если мы это сделаем, то мы защитим тех людей, которые там живут, а должны мы заботиться именно об этом и дадим им возможность спокойно работать", - сказал Патрушев, выступая на внеочередном совещании Совбеза.
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774111782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, политика, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
18:09 21.02.2022 (обновлено: 18:59 21.02.2022)
Патрушев выступил за признание ДНР и ЛНР
Секретарь Совбеза Патрушев: надо поддержать рекомендацию Госдумы о признании ДНР и ЛНР
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Если Россия признает независимость ДНР и ЛНР, то защитит их жителей, дав им возможность мирно трудиться, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"То что касается народной Донецкой республики, народной Луганской республики - народ натерпелся уже, просто мучать их нельзя, и то, что Дума приняла такие решения это - совершенно справедливо, и я уверен, что мы должны поддержать решения, которые рекомендует Дума. Думаю, что если мы это сделаем, то мы защитим тех людей, которые там живут, а должны мы заботиться именно об этом и дадим им возможность спокойно работать", - сказал Патрушев, выступая на внеочередном совещании Совбеза.
Опубликовано: Кирилл Волков