https://ria.ru/20220221/priznanie-1774129488.html

Большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР, заявил Медведев

Большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022

Большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР, заявил Медведев

Подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание республик Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на внеочередном заседании... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:53

2022-02-21T17:53

2022-02-21T18:06

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

дмитрий медведев

денис пушилин

в мире

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание республик Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на внеочередном заседании Совета безопасности.Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость своих республик."Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение еще выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами и с военной компонентой, но, насколько я знаю, подавляющее большинство нашей страны такой шаг (признание независимости республик Донбасса - ред.) поддержали бы", - сказал Медведев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий медведев, денис пушилин, в мире, украина