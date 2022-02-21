Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774129488.html
Большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР, заявил Медведев
Большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022
Большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР, заявил Медведев
Подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание республик Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на внеочередном заседании... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:53
2022-02-21T18:06
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий медведев
денис пушилин
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774108380_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_ea8af8269ea3fae0471a42812bcefd7f.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание республик Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на внеочередном заседании Совета безопасности.Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость своих республик."Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение еще выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами и с военной компонентой, но, насколько я знаю, подавляющее большинство нашей страны такой шаг (признание независимости республик Донбасса - ред.) поддержали бы", - сказал Медведев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/donbass-1774126058.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774108380_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_3b309417b2ac1c3ad5f8584a5459c958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий медведев, денис пушилин, в мире, украина
17:53 21.02.2022 (обновлено: 18:06 21.02.2022)
 
Большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР, заявил Медведев

Медведев: подавляющее большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание республик Донбасса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на внеочередном заседании Совета безопасности.
Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость своих республик.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:48
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
"Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение еще выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами и с военной компонентой, но, насколько я знаю, подавляющее большинство нашей страны такой шаг (признание независимости республик Донбасса - ред.) поддержали бы", - сказал Медведев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий МедведевДенис ПушилинВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала