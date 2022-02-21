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Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев
Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022
Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев
Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:46
2022-02-21T18:02
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что "неплохо помнит 2008 год", когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии."Это был урок для НАТО, для ряда европейских стран в том, что так поступать с РФ нельзя", - отметил он.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774112316.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, россия, дмитрий медведев
17:46 21.02.2022 (обновлено: 18:02 21.02.2022)
 
Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза Медведев: Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий (ДНР, ЛНР), которые готовы к тому, чтобы такого признания искать, которые с соответствующими заявлениями к нам обратились, равно как и наш парламент такое постановление уже принял", - сказал Медведев на заседании Совбеза в понедельник.
Он добавил, что "неплохо помнит 2008 год", когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии.
"Это был урок для НАТО, для ряда европейских стран в том, что так поступать с РФ нельзя", - отметил он.
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Вчера, 17:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОРоссияДмитрий Медведев
 
 
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