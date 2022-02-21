https://ria.ru/20220221/priznanie-1774125857.html
Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев
Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022
Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев
Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:46
2022-02-21T17:46
2022-02-21T18:02
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что "неплохо помнит 2008 год", когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии."Это был урок для НАТО, для ряда европейских стран в том, что так поступать с РФ нельзя", - отметил он.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774112316.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, россия, дмитрий медведев
17:46 21.02.2022 (обновлено: 18:02 21.02.2022)
Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза Медведев: Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР