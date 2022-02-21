https://ria.ru/20220221/priznanie-1774125857.html

Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев

Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022

Россия стоит перед дилеммой о признании ЛНР и ДНР, заявил Медведев

Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:46

2022-02-21T17:46

2022-02-21T18:02

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что "неплохо помнит 2008 год", когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии."Это был урок для НАТО, для ряда европейских стран в том, что так поступать с РФ нельзя", - отметил он.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774112316.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, россия, дмитрий медведев