https://ria.ru/20220221/priznanie-1774114119.html
Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР
Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР
Депутаты Госдумы готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:06
2022-02-21T17:06
2022-02-21T17:38
ситуация в днр и лнр
единая россия
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
политика
адальби шхагошев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит внеочередное большое заседание Совбеза РФ в Кремле, его темой стала ситуация в Донбассе."При любой практической реализации обращение главы государства по ДНР и ЛНР будет, уверен, Госдумой поддержано", - сказал Шхагошев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774109847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, политика, адальби шхагошев
17:06 21.02.2022 (обновлено: 17:38 21.02.2022)
Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР
Депутат Шхагошев заявил о готовности Госдумы рассмотреть и поддержать признание ДНР и ЛНР