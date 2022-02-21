Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774114119.html
Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР
Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР
Депутаты Госдумы готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:06
2022-02-21T17:38
ситуация в днр и лнр
единая россия
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
политика
адальби шхагошев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206553_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c73ef5b2f1d4ebf74679b2f2ca9d7fba.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит внеочередное большое заседание Совбеза РФ в Кремле, его темой стала ситуация в Донбассе."При любой практической реализации обращение главы государства по ДНР и ЛНР будет, уверен, Госдумой поддержано", - сказал Шхагошев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774109847.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206553_129:0:897:576_1920x0_80_0_0_d894522c0824b6e39622a004dc56177b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, политика, адальби шхагошев
17:06 21.02.2022 (обновлено: 17:38 21.02.2022)
 
Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР

Депутат Шхагошев заявил о готовности Госдумы рассмотреть и поддержать признание ДНР и ЛНР

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит внеочередное большое заседание Совбеза РФ в Кремле, его темой стала ситуация в Донбассе.
"При любой практической реализации обращение главы государства по ДНР и ЛНР будет, уверен, Госдумой поддержано", - сказал Шхагошев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:54
Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЕдиная РоссияГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПолитикаАдальби Шхагошев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала