https://ria.ru/20220221/priznanie-1774114119.html

Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР

Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Депутат заявил о готовности Госдумы поддержать признание ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:06

2022-02-21T17:06

2022-02-21T17:38

ситуация в днр и лнр

единая россия

госдума рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

политика

адальби шхагошев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит внеочередное большое заседание Совбеза РФ в Кремле, его темой стала ситуация в Донбассе."При любой практической реализации обращение главы государства по ДНР и ЛНР будет, уверен, Госдумой поддержано", - сказал Шхагошев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774109847.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, политика, адальби шхагошев