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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774111782.html
Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР
Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР
Вопросы признания суверенитета ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в частности Европе, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:00
2022-02-21T17:22
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вашингтон (город)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вопросы признания суверенитета ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в частности Европе, заявил президент России Владимир Путин."Эти вопросы (о признании суверенитета ДНР и ЛНР) очень тесно связаны, это разные вопросы, но тем не менее, они очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще, и на европейском континенте в частности, потому что использование Украины, как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", - сказал Путин на заседании Совбеза.По его словам, именно поэтому РФ в последние месяцы в конце прошлого года активизировала свою работу с партнерами в Вашингтоне и в НАТО для того, чтобы "договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях". "Для нас это задача номер один, это приоритет для нашей страны", - добавил Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вашингтон (город), нато
17:00 21.02.2022 (обновлено: 17:22 21.02.2022)
 
Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР

Путин: вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с проблемами обеспечения безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вопросы признания суверенитета ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в частности Европе, заявил президент России Владимир Путин.
"Эти вопросы (о признании суверенитета ДНР и ЛНР) очень тесно связаны, это разные вопросы, но тем не менее, они очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще, и на европейском континенте в частности, потому что использование Украины, как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", - сказал Путин на заседании Совбеза.
По его словам, именно поэтому РФ в последние месяцы в конце прошлого года активизировала свою работу с партнерами в Вашингтоне и в НАТО для того, чтобы "договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях". "Для нас это задача номер один, это приоритет для нашей страны", - добавил Путин.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВашингтон (город)НАТО
 
 
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