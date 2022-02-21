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Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР

Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР

Вопросы признания суверенитета ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в частности Европе, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:00

2022-02-21T17:00

2022-02-21T17:22

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донбасс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вопросы признания суверенитета ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в частности Европе, заявил президент России Владимир Путин."Эти вопросы (о признании суверенитета ДНР и ЛНР) очень тесно связаны, это разные вопросы, но тем не менее, они очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще, и на европейском континенте в частности, потому что использование Украины, как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", - сказал Путин на заседании Совбеза.По его словам, именно поэтому РФ в последние месяцы в конце прошлого года активизировала свою работу с партнерами в Вашингтоне и в НАТО для того, чтобы "договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях". "Для нас это задача номер один, это приоритет для нашей страны", - добавил Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

россия

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вашингтон (город), нато