Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774109847.html
Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы
Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 21.02.2022
Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы
Действия ряда западных стран приближают Россию к практической реализации обращения депутатов Госдумы к президенту РФ с предложением признать самопровозглашённые РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:54
2022-02-21T17:40
ситуация в днр и лнр
госдума рф
донецкая народная республика
россия
владимир путин
адальби шхагошев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_d31369b02edeab92ff480f584c25f312.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Действия ряда западных стран приближают Россию к практической реализации обращения депутатов Госдумы к президенту РФ с предложением признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Сообщения об угрозах террористических атак в России, военные учения "Сильный грифон 2022", которые анонсирует Литва, интенсивность обстрелов на линии соприкосновения, многочисленные информационные фейки и накачка Украины вооружением - все это приближает к практической реализации того обращения, которые мы приняли к Владимиру Путину, о признании ДНР и ЛНР", - сказал он.Политик подчеркнул, что "мы остаемся на позициях приверженности минским договоренностям", но действия Запада, отметил он, "приближают РФ к признанию республик независимыми"."Мы убеждены в том, что линию соприкосновения Киев полностью не контролирует, а вооружение попадает в руки националистических и террористических группировок", - констатировал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220221/donbass-1774114752.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_536:0:2931:1796_1920x0_80_0_0_d6a839798be119db675c3adab527d49b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, госдума рф, донецкая народная республика, россия, владимир путин, адальби шхагошев
16:54 21.02.2022 (обновлено: 17:40 21.02.2022)
 
Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы

Депутат Госдумы Шхагошев: действия Запада в отношении Украины ведут к признанию ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Действия ряда западных стран приближают Россию к практической реализации обращения депутатов Госдумы к президенту РФ с предложением признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Сообщения об угрозах террористических атак в России, военные учения "Сильный грифон 2022", которые анонсирует Литва, интенсивность обстрелов на линии соприкосновения, многочисленные информационные фейки и накачка Украины вооружением - все это приближает к практической реализации того обращения, которые мы приняли к Владимиру Путину, о признании ДНР и ЛНР", - сказал он.
Последствия артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин призвал решить на заседании Совбеза, что дальше делать по Донбассу
Политик подчеркнул, что "мы остаемся на позициях приверженности минским договоренностям", но действия Запада, отметил он, "приближают РФ к признанию республик независимыми".
"Мы убеждены в том, что линию соприкосновения Киев полностью не контролирует, а вооружение попадает в руки националистических и террористических группировок", - констатировал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинАдальби Шхагошев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала