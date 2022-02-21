16:54 21.02.2022 (обновлено: 17:40 21.02.2022)
Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы
Депутат Госдумы Шхагошев: действия Запада в отношении Украины ведут к признанию ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Действия ряда западных стран приближают Россию к практической реализации обращения депутатов Госдумы к президенту РФ с предложением признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Сообщения об угрозах террористических атак в России, военные учения "Сильный грифон 2022", которые анонсирует Литва, интенсивность обстрелов на линии соприкосновения, многочисленные информационные фейки и накачка Украины вооружением - все это приближает к практической реализации того обращения, которые мы приняли к Владимиру Путину, о признании ДНР и ЛНР", - сказал он.
Политик подчеркнул, что "мы остаемся на позициях приверженности минским договоренностям", но действия Запада, отметил он, "приближают РФ к признанию республик независимыми".
"Мы убеждены в том, что линию соприкосновения Киев полностью не контролирует, а вооружение попадает в руки националистических и террористических группировок", - констатировал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева