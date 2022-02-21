https://ria.ru/20220221/priznanie-1774109847.html

Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы

Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 21.02.2022

Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы

Действия ряда западных стран приближают Россию к практической реализации обращения депутатов Госдумы к президенту РФ с предложением признать самопровозглашённые РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:54

2022-02-21T16:54

2022-02-21T17:40

ситуация в днр и лнр

госдума рф

донецкая народная республика

россия

владимир путин

адальби шхагошев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Действия ряда западных стран приближают Россию к практической реализации обращения депутатов Госдумы к президенту РФ с предложением признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Сообщения об угрозах террористических атак в России, военные учения "Сильный грифон 2022", которые анонсирует Литва, интенсивность обстрелов на линии соприкосновения, многочисленные информационные фейки и накачка Украины вооружением - все это приближает к практической реализации того обращения, которые мы приняли к Владимиру Путину, о признании ДНР и ЛНР", - сказал он.Политик подчеркнул, что "мы остаемся на позициях приверженности минским договоренностям", но действия Запада, отметил он, "приближают РФ к признанию республик независимыми"."Мы убеждены в том, что линию соприкосновения Киев полностью не контролирует, а вооружение попадает в руки националистических и террористических группировок", - констатировал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220221/donbass-1774114752.html

донецкая народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, госдума рф, донецкая народная республика, россия, владимир путин, адальби шхагошев