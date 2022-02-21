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В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США

В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США - РИА Новости, 21.02.2022

В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании и одолжении РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T07:27

2022-02-21T07:27

2022-02-21T07:32

в мире

энтони блинкен

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юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании и одолжении со стороны Вашингтона.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав России или независимости Донбасса ради предотвращения "большой войны".Относительно Донбасса он подчеркнул, что неоднократно бывал в Донецке и Луганске."Народ народных республик защищает свою землю и детей, а невыполнение Минских соглашений киевскими властями ставит под угрозу существование самой Украины. В Европе с каждым днем все чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины", — подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20220220/sheremet-1773968967.html

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