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В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США - РИА Новости, 21.02.2022
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании и одолжении РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T07:27
2022-02-21T07:32
в мире
энтони блинкен
россия
киев
нато
юрий гемпель
республика крым
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании и одолжении со стороны Вашингтона.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав России или независимости Донбасса ради предотвращения "большой войны".Относительно Донбасса он подчеркнул, что неоднократно бывал в Донецке и Луганске."Народ народных республик защищает свою землю и детей, а невыполнение Минских соглашений киевскими властями ставит под угрозу существование самой Украины. В Европе с каждым днем все чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины", — подчеркнул Гемпель.
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в мире, энтони блинкен, россия, киев, нато, юрий гемпель, республика крым, сша, европа, украина, луганск
07:27 21.02.2022 (обновлено: 07:32 21.02.2022)
 
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США

Депутат крымского парламента Гемпель: полуостров не нуждается в признании США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании и одолжении со стороны Вашингтона.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав России или независимости Донбасса ради предотвращения "большой войны".

"Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев", — сказал Гемпель РИА Новости.

Относительно Донбасса он подчеркнул, что неоднократно бывал в Донецке и Луганске.
"Народ народных республик защищает свою землю и детей, а невыполнение Минских соглашений киевскими властями ставит под угрозу существование самой Украины. В Европе с каждым днем все чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины", — подчеркнул Гемпель.
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреЭнтони БлинкенРоссияКиевНАТОЮрий ГемпельРеспублика КрымСШАЕвропаУкраинаЛуганск
 
 
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