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В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США - РИА Новости, 21.02.2022
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании и одолжении РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T07:27
2022-02-21T07:27
2022-02-21T07:32
в мире
энтони блинкен
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киев
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юрий гемпель
республика крым
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании и одолжении со стороны Вашингтона.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав России или независимости Донбасса ради предотвращения "большой войны".Относительно Донбасса он подчеркнул, что неоднократно бывал в Донецке и Луганске."Народ народных республик защищает свою землю и детей, а невыполнение Минских соглашений киевскими властями ставит под угрозу существование самой Украины. В Европе с каждым днем все чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины", — подчеркнул Гемпель.
https://ria.ru/20220220/sheremet-1773968967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, россия, киев, нато, юрий гемпель, республика крым, сша, европа, украина, луганск
07:27 21.02.2022 (обновлено: 07:32 21.02.2022)
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании США
Депутат крымского парламента Гемпель: полуостров не нуждается в признании США