https://ria.ru/20220221/priglashenie-1774149766.html

Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом

Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом - РИА Новости, 21.02.2022

Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить РФ с официальным визитом, приглашение было принято, сообщает... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:49

2022-02-21T18:49

2022-02-21T18:57

россия

никол пашинян

владимир путин

в мире

армения

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить РФ с официальным визитом, приглашение было принято, сообщает пресс-служба Кремля."С учетом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220221/karabakh-1774083905.html

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армения

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Владимир Лаврентьев

россия, никол пашинян, владимир путин, в мире, армения