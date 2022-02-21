https://ria.ru/20220221/priglashenie-1774149766.html
Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом
Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом - РИА Новости, 21.02.2022
Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить РФ с официальным визитом, приглашение было принято, сообщает... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:49
2022-02-21T18:49
2022-02-21T18:57
россия
никол пашинян
владимир путин
в мире
армения
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить РФ с официальным визитом, приглашение было принято, сообщает пресс-служба Кремля."С учетом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220221/karabakh-1774083905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, никол пашинян, владимир путин, в мире, армения
18:49 21.02.2022 (обновлено: 18:57 21.02.2022)
Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом
Президент Путин пригласил премьера Армении Пашиняна посетить Россию с официальным визитом