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Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом
Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом - РИА Новости, 21.02.2022
Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить РФ с официальным визитом, приглашение было принято, сообщает... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:49
2022-02-21T18:57
россия
никол пашинян
владимир путин
в мире
армения
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить РФ с официальным визитом, приглашение было принято, сообщает пресс-служба Кремля."С учетом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении.
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россия, никол пашинян, владимир путин, в мире, армения
18:49 21.02.2022 (обновлено: 18:57 21.02.2022)
 
Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом

Президент Путин пригласил премьера Армении Пашиняна посетить Россию с официальным визитом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить РФ с официальным визитом, приглашение было принято, сообщает пресс-служба Кремля.
"С учетом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:09
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияНикол ПашинянВладимир ПутинВ миреАрмения
 
 
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