https://ria.ru/20220221/preduprezhdenie-1773977660.html

Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве

Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве - РИА Новости, 21.02.2022

Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве

Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем сообщении в Twitter назвал "необычным" содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T01:18

2022-02-21T01:18

2022-02-21T01:18

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем сообщении в Twitter назвал "необычным" содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России.Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.

https://ria.ru/20220220/kommentariy-1773969420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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