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Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве
Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве - РИА Новости, 21.02.2022
Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве
Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем сообщении в Twitter назвал "необычным" содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T01:18
2022-02-21T01:18
в мире
мария захарова
сша
москва
россия
майкл макфол
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем сообщении в Twitter назвал "необычным" содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России.Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
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в мире, мария захарова, сша, москва, россия, майкл макфол
01:18 21.02.2022
 
Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве

Бывший посол в России Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший посол США в России Майкл Макфол
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Бывший посол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем сообщении в Twitter назвал "необычным" содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России.

"Это очень необычно. Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо появлялось такое сообщение (кроме одного случая, когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района)", — написал Макфол, комментируя предупреждение США.

Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 23:14
В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об "угрозе терактов"
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреМария ЗахароваСШАМоскваРоссияМайкл Макфол
 
 
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