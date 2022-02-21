Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве
Бывший посол в России Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве
Бывший посол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем сообщении в Twitter назвал "необычным" содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России.
"Это очень необычно. Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо появлялось такое сообщение (кроме одного случая, когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района)", — написал Макфол, комментируя предупреждение США.
Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
Опубликовано: Никита Стома