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Пушков назвал западную страну, где решили говорить правду о Донбассе
Пушков назвал западную страну, где начали говорить правду о Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022
Пушков назвал западную страну, где решили говорить правду о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "пургой" заявление Владимира Зеленского о самоподрыве жителей в Донбассе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:38
2022-02-21T11:38
в мире
алексей пушков
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донбасс
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал "пургой" заявление Владимира Зеленского о самоподрыве жителей в Донбассе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.По его словам, происходящее свидетельствует о том, что во Франции тема кризиса вокруг Украины теряет информационную неприкосновенность.Ранее в выступлении на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что на территории самопровозглашенных республик в Донбассе никто не убит и не ранен, что "они стреляют сами".Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.
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в мире, алексей пушков, днр, лнр, донбасс, украина, франция, владимир зеленский
11:38 21.02.2022
 
Пушков назвал западную страну, где начали говорить правду о Донбассе

Сенатор Пушков: репортажи TF-1 доказывают ложь Зеленского о самоподрывах людей в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал "пургой" заявление Владимира Зеленского о самоподрыве жителей в Донбассе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
"Ведущий французский телеканал TF-1 ведет репортажи из Донбасса. Из них следует, что город обстреливают ВСУ, и есть жертвы, а не люди "в отчаянии взрывают сами себя", — пояснил политик.
По его словам, происходящее свидетельствует о том, что во Франции тема кризиса вокруг Украины теряет информационную неприкосновенность.
Ранее в выступлении на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что на территории самопровозглашенных республик в Донбассе никто не убит и не ранен, что "они стреляют сами".
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Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреАлексей ПушковДНРЛНРДонбассУкраинаФранцияВладимир Зеленский
 
 
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