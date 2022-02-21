https://ria.ru/20220221/pravda-1774025113.html

Пушков назвал западную страну, где решили говорить правду о Донбассе

Пушков назвал западную страну, где начали говорить правду о Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

Пушков назвал западную страну, где решили говорить правду о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков назвал "пургой" заявление Владимира Зеленского о самоподрыве жителей в Донбассе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:38

2022-02-21T11:38

2022-02-21T11:38

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал "пургой" заявление Владимира Зеленского о самоподрыве жителей в Донбассе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.По его словам, происходящее свидетельствует о том, что во Франции тема кризиса вокруг Украины теряет информационную неприкосновенность.Ранее в выступлении на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что на территории самопровозглашенных республик в Донбассе никто не убит и не ранен, что "они стреляют сами".Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.

https://ria.ru/20220221/napadenie-1773994936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, алексей пушков, днр, лнр, донбасс, украина, франция, владимир зеленский