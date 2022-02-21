Пушков назвал западную страну, где решили говорить правду о Донбассе

Пушков назвал западную страну, где начали говорить правду о Донбассе
Сенатор Пушков: репортажи TF-1 доказывают ложь Зеленского о самоподрывах людей в Донбассе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал "пургой" заявление Владимира Зеленского о самоподрыве жителей в Донбассе. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
"Ведущий французский телеканал TF-1 ведет репортажи из Донбасса. Из них следует, что город обстреливают ВСУ, и есть жертвы, а не люди "в отчаянии взрывают сами себя", — пояснил политик.
По его словам, происходящее свидетельствует о том, что во Франции тема кризиса вокруг Украины теряет информационную неприкосновенность.
Ранее в выступлении на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что на территории самопровозглашенных республик в Донбассе никто не убит и не ранен, что "они стреляют сами".
Вчера, 09:04Британцы устали от "вторжений" России на Украину
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.
Опубликовано: Влада Икрамова