12:07 21.02.2022 (обновлено: 12:26 21.02.2022)
Болгария не планирует переносить посольство на Украине из Киева
Глава МИД Болгарии Генчовска: перенос посольства из Киева в другой город не планируется
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Болгарии Теодора Генчовска сообщила, что на данный момент Болгария не планирует переносить свое посольство на Украине из Киева в другой город.
"Перенос болгарского посольства на Украине в другой город не планируется", - заявила Генчовска в интервью телеканалу BTV.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Кирилл Волков