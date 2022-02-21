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Болгария не планирует переносить посольство на Украине из Киева

Болгария не планирует переносить посольство на Украине из Киева - РИА Новости, 21.02.2022

Болгария не планирует переносить посольство на Украине из Киева

Глава МИД Болгарии Теодора Генчовска сообщила, что на данный момент Болгария не планирует переносить свое посольство на Украине из Киева в другой город. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:07

2022-02-21T12:07

2022-02-21T12:26

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Болгарии Теодора Генчовска сообщила, что на данный момент Болгария не планирует переносить свое посольство на Украине из Киева в другой город."Перенос болгарского посольства на Украине в другой город не планируется", - заявила Генчовска в интервью телеканалу BTV.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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Кирилл Волков

в мире, болгария, украина, ситуация в днр и лнр