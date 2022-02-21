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МИД Албании вызвал посла России после слов Лаврова о наемниках в Донбассе
МИД Албании вызвал посла России после слов Лаврова о наемниках в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022
МИД Албании вызвал посла России после слов Лаврова о наемниках в Донбассе
Посол России в Албании Михаил Афанасьев был вызван в МИД страны после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможном наборе наемников для участия в РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:15
2022-02-21T17:15
в мире
россия
албания
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Посол России в Албании Михаил Афанасьев был вызван в МИД страны после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможном наборе наемников для участия в конфликте в Донбассе, заявили РИА Новости в диппредставительстве.Глава МИД РФ сообщил ранее в интервью RT, что российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс."Подтверждаем, что посол России в Албании был вызван в албанский МИД и ему был выражен демарш албанской стороны с связи с вышеуказанными словами министра. Посольство ничего не может добавить по данному сюжету, кроме слов Сергея Викторовича Лаврова, что данная информация сейчас перепроверяется", - сообщили в российской дипмиссии.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220218/naemniki-1773561596.html
https://ria.ru/20220220/kosovo-1773845290.html
россия
албания
донбасс
украина
косово
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Владимир Лаврентьев
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в мире, россия, албания, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр, косово, босния и герцеговина
17:15 21.02.2022
 
МИД Албании вызвал посла России после слов Лаврова о наемниках в Донбассе

Посла России Афанасьева вызвали в МИД Албании после слов Лаврова о наемниках в Донбассе

© Fotolia / ollirgФлаг Албании
Флаг Албании - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Fotolia / ollirg
Флаг Албании
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Посол России в Албании Михаил Афанасьев был вызван в МИД страны после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможном наборе наемников для участия в конфликте в Донбассе, заявили РИА Новости в диппредставительстве.
Глава МИД РФ сообщил ранее в интервью RT, что российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 14:05
Россия проверяет информацию о наборе наемников на Балканах в Донбасс
"Подтверждаем, что посол России в Албании был вызван в албанский МИД и ему был выражен демарш албанской стороны с связи с вышеуказанными словами министра. Посольство ничего не может добавить по данному сюжету, кроме слов Сергея Викторовича Лаврова, что данная информация сейчас перепроверяется", - сообщили в российской дипмиссии.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 00:44
Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреРоссияАлбанияДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРКосовоБосния и Герцеговина
 
 
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