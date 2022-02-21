МИД Албании вызвал посла России после слов Лаврова о наемниках в Донбассе
Посла России Афанасьева вызвали в МИД Албании после слов Лаврова о наемниках в Донбассе
Флаг Албании
БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Посол России в Албании Михаил Афанасьев был вызван в МИД страны после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможном наборе наемников для участия в конфликте в Донбассе, заявили РИА Новости в диппредставительстве.
Глава МИД РФ сообщил ранее в интервью RT, что российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс.
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"Подтверждаем, что посол России в Албании был вызван в албанский МИД и ему был выражен демарш албанской стороны с связи с вышеуказанными словами министра. Посольство ничего не может добавить по данному сюжету, кроме слов Сергея Викторовича Лаврова, что данная информация сейчас перепроверяется", - сообщили в российской дипмиссии.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев