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МИД Албании вызвал посла России после слов Лаврова о наемниках в Донбассе

МИД Албании вызвал посла России после слов Лаврова о наемниках в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

МИД Албании вызвал посла России после слов Лаврова о наемниках в Донбассе

Посол России в Албании Михаил Афанасьев был вызван в МИД страны после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможном наборе наемников для участия в РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:15

2022-02-21T17:15

2022-02-21T17:15

в мире

россия

албания

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Посол России в Албании Михаил Афанасьев был вызван в МИД страны после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможном наборе наемников для участия в конфликте в Донбассе, заявили РИА Новости в диппредставительстве.Глава МИД РФ сообщил ранее в интервью RT, что российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс."Подтверждаем, что посол России в Албании был вызван в албанский МИД и ему был выражен демарш албанской стороны с связи с вышеуказанными словами министра. Посольство ничего не может добавить по данному сюжету, кроме слов Сергея Викторовича Лаврова, что данная информация сейчас перепроверяется", - сообщили в российской дипмиссии.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220218/naemniki-1773561596.html

https://ria.ru/20220220/kosovo-1773845290.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, албания, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр, косово, босния и герцеговина