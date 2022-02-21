https://ria.ru/20220221/pomosch-1774046186.html
Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР
Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил ведущие строительные компании за помощь в перечислении средств, которые будут направлены на помощь... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:07
2022-02-21T13:07
2022-02-21T13:07
новости подмосковья
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
денис пушилин
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил ведущие строительные компании за помощь в перечислении средств, которые будут направлены на помощь беженцам из самопровозглашенного Донбасса.Ранее губернатор Московской области анонсировал прибытие 1,5 тысячи беженцев, которые разместятся на территории семи городских округов региона.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774034466.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, денис пушилин, московская область (подмосковье), андрей воробьев