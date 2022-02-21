https://ria.ru/20220221/pomosch-1774046186.html

Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР

Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил ведущие строительные компании за помощь в перечислении средств, которые будут направлены на помощь... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:07

2022-02-21T13:07

2022-02-21T13:07

новости подмосковья

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

денис пушилин

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил ведущие строительные компании за помощь в перечислении средств, которые будут направлены на помощь беженцам из самопровозглашенного Донбасса.Ранее губернатор Московской области анонсировал прибытие 1,5 тысячи беженцев, которые разместятся на территории семи городских округов региона.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774034466.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, денис пушилин, московская область (подмосковье), андрей воробьев