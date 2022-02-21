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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220221/pomosch-1774046186.html
Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР
Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил ведущие строительные компании за помощь в перечислении средств, которые будут направлены на помощь... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:07
2022-02-21T13:07
новости подмосковья
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
денис пушилин
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил ведущие строительные компании за помощь в перечислении средств, которые будут направлены на помощь беженцам из самопровозглашенного Донбасса.Ранее губернатор Московской области анонсировал прибытие 1,5 тысячи беженцев, которые разместятся на территории семи городских округов региона.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
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Алёна Пава
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донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, денис пушилин, московская область (подмосковье), андрей воробьев
13:07 21.02.2022
 

Воробьев поблагодарил девелоперов за помощь беженцам из ДНР

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области
Жители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил ведущие строительные компании за помощь в перечислении средств, которые будут направлены на помощь беженцам из самопровозглашенного Донбасса.
Ранее губернатор Московской области анонсировал прибытие 1,5 тысячи беженцев, которые разместятся на территории семи городских округов региона.
"Хочу поблагодарить наши пять ведущих строительных компаний. Сегодня мы получили от них подтверждение о готовности помочь. Каждая из них перечислит по 100 миллионов рублей внебюджетных средств, которая пойдет на организацию необходимой помощи в существующей проблеме", - сказал Воробьев.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДенис ПушилинМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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