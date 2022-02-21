https://ria.ru/20220221/pogibshie-1773983016.html

При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.02.2022

При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

Два человека погибли в результате обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ вечером в воскресенье, заявило... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:16

2022-02-21T04:16

2022-02-21T09:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ вечером в воскресенье, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.По его информации, украинские силовики девять раз обстреляли населенные пункты в ЛНР снарядами 120 миллиметров, запрещенными Минскими соглашениями.Власти самопровозглашенной республики уточняют информацию о пострадавших и нанесенном ущербе.Ранее сообщалось о гибели еще двух мирных жителей в результате обстрела населенного пункта Пионерское.Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях у населенных пунктов, что указывает на подготовку к вторжению.В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, луганск