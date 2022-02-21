04:16 21.02.2022 (обновлено: 09:23 21.02.2022)
При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ в воскресенье вечером погибли два человека
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ вечером в воскресенье, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.
По его информации, украинские силовики девять раз обстреляли населенные пункты в ЛНР снарядами 120 миллиметров, запрещенными Минскими соглашениями.
"В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА", — говорится в сводке представительства.
Власти самопровозглашенной республики уточняют информацию о пострадавших и нанесенном ущербе.
Ранее сообщалось о гибели еще двух мирных жителей в результате обстрела населенного пункта Пионерское.
Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях у населенных пунктов, что указывает на подготовку к вторжению.
Вчера, 13:48Зеленский решил создать ядерную бомбу
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Никита Стома