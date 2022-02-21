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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/pogibshie-1773983016.html
При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.02.2022
При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
Два человека погибли в результате обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ вечером в воскресенье, заявило... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T04:16
2022-02-21T09:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ вечером в воскресенье, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.По его информации, украинские силовики девять раз обстреляли населенные пункты в ЛНР снарядами 120 миллиметров, запрещенными Минскими соглашениями.Власти самопровозглашенной республики уточняют информацию о пострадавших и нанесенном ущербе.Ранее сообщалось о гибели еще двух мирных жителей в результате обстрела населенного пункта Пионерское.Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях у населенных пунктов, что указывает на подготовку к вторжению.В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, луганск
04:16 21.02.2022 (обновлено: 09:23 21.02.2022)
 
При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ в воскресенье вечером погибли два человека

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ вечером в воскресенье, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.
По его информации, украинские силовики девять раз обстреляли населенные пункты в ЛНР снарядами 120 миллиметров, запрещенными Минскими соглашениями.

"В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА", — говорится в сводке представительства.

Власти самопровозглашенной республики уточняют информацию о пострадавших и нанесенном ущербе.
Ранее сообщалось о гибели еще двух мирных жителей в результате обстрела населенного пункта Пионерское.
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Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях у населенных пунктов, что указывает на подготовку к вторжению.
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В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
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