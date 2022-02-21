https://ria.ru/20220221/podmoskove-1774060415.html
Медорганизации Подмосковья перейдут на плановый режим работы
Медорганизации Подмосковья перейдут на плановый режим работы - РИА Новости, 21.02.2022
Медорганизации Подмосковья перейдут на плановый режим работы
Медицинские организации Подмосковья перейдут на плановый режим работы, сообщил региональный министр здравоохранения Алексей Сапанюк в ходе еженедельного... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:38
2022-02-21T13:38
2022-02-21T13:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья перейдут на плановый режим работы, сообщил региональный министр здравоохранения Алексей Сапанюк в ходе еженедельного совещания с губернатором."Разрешите доложить о переходе нашей системы на плановый режим работы. В связи с высоким темпом заболеваемости, который мы отмечали с 20 января, нами были вынужденно приостановлены плановая запись к врачам-специалистам, в проведении профосмотров и работы дневных стационаров, за исключением онкологических. В результате сформировался лист ожидания плановой помощи, который насчитывает на сегодняшний день более 2,5 тысяч человек", - сказал Сапанюк.Благодаря снижению заболеваемости в регионе удалось уменьшить количество бригад для обслуживания вызовов с 2,5 тысяч до 1,5 тысячи и освободить более 500 врачей из кабинетов неотложной помощи, отметил он.С 21 февраля в Московской области врачи-специалисты переводятся на плановый приём, возобновляется диспансеризация взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, возобновляют госпитализацию в дневные стационары на базе поликлиник, открывается самозапись к врачам-терапевтам, рассказал глава регионального минздрава.
https://ria.ru/20220221/bolnichnye-1774057563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), врачи
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья перейдут на плановый режим работы, сообщил региональный министр здравоохранения Алексей Сапанюк в ходе еженедельного совещания с губернатором.
"Разрешите доложить о переходе нашей системы на плановый режим работы. В связи с высоким темпом заболеваемости, который мы отмечали с 20 января, нами были вынужденно приостановлены плановая запись к врачам-специалистам, в проведении профосмотров и работы дневных стационаров, за исключением онкологических. В результате сформировался лист ожидания плановой помощи, который насчитывает на сегодняшний день более 2,5 тысяч человек", - сказал Сапанюк.
Благодаря снижению заболеваемости в регионе удалось уменьшить количество бригад для обслуживания вызовов с 2,5 тысяч до 1,5 тысячи и освободить более 500 врачей из кабинетов неотложной помощи, отметил он.
С 21 февраля в Московской области врачи-специалисты переводятся на плановый приём, возобновляется диспансеризация взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, возобновляют госпитализацию в дневные стационары на базе поликлиник, открывается самозапись к врачам-терапевтам, рассказал глава регионального минздрава.
Опубликовано: Артем Смирнов