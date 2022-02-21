https://ria.ru/20220221/peregovory-1774121625.html

Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак

Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак - РИА Новости, 21.02.2022

Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак

Переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке - на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:34

2022-02-21T17:34

2022-02-21T17:34

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

донбасс

в мире

дмитрий козак

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке - на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза."Находится на уровне отметки 2015 года", - сказал Козак, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, как идет переговорный процесс по минским соглашениям.Он добавил, что с 9 марта 2015 года должен был начаться диалог, а к концу 2015 года должны были вступить в силу поправки в конституцию, согласованные с Донбассом, в рамках этого диалога. "Этот диалог не начат", - уточнил замглавы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, донбасс, в мире, дмитрий козак