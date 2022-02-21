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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/peregovory-1774121625.html
Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак
Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак - РИА Новости, 21.02.2022
Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак
Переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке - на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:34
2022-02-21T17:34
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
донбасс
в мире
дмитрий козак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке - на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза."Находится на уровне отметки 2015 года", - сказал Козак, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, как идет переговорный процесс по минским соглашениям.Он добавил, что с 9 марта 2015 года должен был начаться диалог, а к концу 2015 года должны были вступить в силу поправки в конституцию, согласованные с Донбассом, в рамках этого диалога. "Этот диалог не начат", - уточнил замглавы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Маркова
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владимир путин, россия, донбасс, в мире, дмитрий козак
17:34 21.02.2022
 
Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак

Замглавы АП Козак: процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Козак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке - на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза.
"Находится на уровне отметки 2015 года", - сказал Козак, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, как идет переговорный процесс по минским соглашениям.
Он добавил, что с 9 марта 2015 года должен был начаться диалог, а к концу 2015 года должны были вступить в силу поправки в конституцию, согласованные с Донбассом, в рамках этого диалога. "Этот диалог не начат", - уточнил замглавы.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияДонбассВ миреДмитрий Козак
 
 
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