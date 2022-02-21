https://ria.ru/20220221/peregovory-1774121625.html
Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак
Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак - РИА Новости, 21.02.2022
Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак
Переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке - на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:34
2022-02-21T17:34
2022-02-21T17:34
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
донбасс
в мире
дмитрий козак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:21:3026:1723_1920x0_80_0_0_a6dee992aeababac4851d563a5afbb77.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке - на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза."Находится на уровне отметки 2015 года", - сказал Козак, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, как идет переговорный процесс по минским соглашениям.Он добавил, что с 9 марта 2015 года должен был начаться диалог, а к концу 2015 года должны были вступить в силу поправки в конституцию, согласованные с Донбассом, в рамках этого диалога. "Этот диалог не начат", - уточнил замглавы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3bf50700cc843bb2a39a9881eab8cf9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, донбасс, в мире, дмитрий козак
Процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке, заявил Козак
Замглавы АП Козак: процесс переговоров по Донбассу находится на нулевой отметке