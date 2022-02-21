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Глава МИД Франции планирует провести переговоры с Лавровым
Глава МИД Франции планирует провести переговоры с Лавровым - РИА Новости, 21.02.2022
Глава МИД Франции планирует провести переговоры с Лавровым
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник днем. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:25
2022-02-21T11:37
в мире
россия
франция
жан-ив ле дриан
сергей лавров
дмитрий кулеба
дмитрий песков
чехия
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник днем."В Брюсселе я проинформирую 27 коллег в ЕС о наших недавних обменах мнениями с Россией, Украиной и Соединенными Штатами… Сегодня днем ​​я поговорю с моим российским коллегой Лавровым", - написал Ле Дриан в Twitter.Он также сообщил, что в ЕС утром выразили солидарность украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220220/dialog-1773922609.html
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в мире, россия, франция, жан-ив ле дриан, сергей лавров, дмитрий кулеба, дмитрий песков, чехия, нато
11:25 21.02.2022 (обновлено: 11:37 21.02.2022)
 
Глава МИД Франции планирует провести переговоры с Лавровым

Глава МИД Франции Ле Дриан планирует провести переговоры с Лавровым

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник днем.
"В Брюсселе я проинформирую 27 коллег в ЕС о наших недавних обменах мнениями с Россией, Украиной и Соединенными Штатами… Сегодня днем ​​я поговорю с моим российским коллегой Лавровым", - написал Ле Дриан в Twitter.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 16:00
Нужно продолжать диалог с Россией по Украине, считает глава МИД Франции
Он также сообщил, что в ЕС утром выразили солидарность украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 17:16
Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреРоссияФранцияЖан-Ив Ле ДрианСергей ЛавровДмитрий КулебаДмитрий ПесковЧехияНАТО
 
 
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