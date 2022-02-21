https://ria.ru/20220221/peregovory-1774021322.html

Глава МИД Франции планирует провести переговоры с Лавровым

Глава МИД Франции планирует провести переговоры с Лавровым - РИА Новости, 21.02.2022

Глава МИД Франции планирует провести переговоры с Лавровым

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник днем. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:25

2022-02-21T11:25

2022-02-21T11:37

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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник днем."В Брюсселе я проинформирую 27 коллег в ЕС о наших недавних обменах мнениями с Россией, Украиной и Соединенными Штатами… Сегодня днем ​​я поговорю с моим российским коллегой Лавровым", - написал Ле Дриан в Twitter.Он также сообщил, что в ЕС утром выразили солидарность украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220220/dialog-1773922609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, франция, жан-ив ле дриан, сергей лавров, дмитрий кулеба, дмитрий песков, чехия, нато