11:25 21.02.2022 (обновлено: 11:37 21.02.2022)
Глава МИД Франции планирует провести переговоры с Лавровым
Глава МИД Франции Ле Дриан планирует провести переговоры с Лавровым
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник днем.
"В Брюсселе я проинформирую 27 коллег в ЕС о наших недавних обменах мнениями с Россией, Украиной и Соединенными Штатами… Сегодня днем я поговорю с моим российским коллегой Лавровым", - написал Ле Дриан в Twitter.
Он также сообщил, что в ЕС утром выразили солидарность украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
20 февраля, 17:16Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину
Опубликовано: Ольга Маркова